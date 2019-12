Sorgente Group augura Buon Natale a Roma con tanti alberi sfavillanti

È arrivato il Natale a Roma e insieme l’omaggio alla Città da parte di Sorgente Group, che fa capo a Valter Mainetti. Tre alberi di Natale sfavillanti e scenografici, su disegno e idea di Paola Mainetti, sono stati installati, uno tra Largo Fellini e via Veneto ed altri due alla Regione Lazio, sulla via Cristoforo Colombo.

Una miriade di scintillii e luci colorate si alternano alle sfere che arricchiscono gli alberi sapientemente decorati per festeggiare il Santo Natale.

In via Veneto, l’albero di Natale 3D con luci led a basso consumo energetico, sfoggia i colori della bandiera italiana e si staglia imponente per circa dieci metri verso il cielo. L’albero è illuminato con 100 stelline d’argento specchiate, del diametro di 10 centimetri e da ghirlande ricche di luci led verdi, che si accendono ad intermittenza. Il puntale brilla con riflessi a led programmabili e la base dell’albero risplende con insegne rosse sfavillanti, anche queste illuminate ad intermittenza.

Argento e blu, invece, sono i colori dell’allestimento ideato da Paola Mainetti per gli alberi di Natale collocati dal Corpo Forestale dello Stato nel piazzale della Regione Lazio. Due abeti di 11 e 9 metri sono completamente illuminati con 87 mila led e 1570 sfere natalizie, alcune da 10 centimetri e altre da 6 centimetri, su due grandi vasi in vetroresina color argento. Uno di questi abeti, danneggiato da violente raffiche di vento dei giorni scorsi, è stato prontamente ripristinato.

I raffinati toni di grigio brillante e di blu del quarto albero di Natale arricchiscono la sede Museale della Fondazione Sorgente Group alle pendici del Colle Aventino.

Infine, un boschetto imbiancato di neve è la quinta decorazione natalizia al Palazzo del Tritone, Sede di Sorgente Group, a Roma.

“Amore per il bello e per le tradizioni – dichiara Paola Mainetti, Vicepresidente della Fondazione Sorgente Group, che ha allestito gli alberi di Natale attraverso un uso scenografico e artistico di luci a led e sfere – è stato il nostro obiettivo nel realizzare questi allestimenti ed è l’augurio che rivolgiamo alla Città di Roma”.