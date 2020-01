Ecco la Befana, oggi è il giorno dedicato a lei

La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, porta vento e tramontana, viva viva la Befana.

Questa rima la sappiamo tutti e si tramanda da generazioni.

Meno si sa della “vera” storia della Befana. Ecco qualche curiosità:

la Befana è una figura tradizionale molto seguita in Italia meno all’estero. Oggi Coldiretti stima che nel 47% delle case degli Italiani verrà appesa l’ormai classica calza.

Tradizione vuole che la Befana abbia un brutto aspetto, vestita di stracci con i capelli scompigliati, le scarpe rotte e giri per i cieli a cavallo di una scopa magica capace di volare.

Sulle spalle porta un gerlo o un vecchio sacco di iuta che contengono i “doni”.

La vecchietta non è certo generosa, ricca e sorridente come il moderno Babbo Natale. Anzi la sua prerogativa è quella di premiare i bambini che sono stati bravi durante l’anno e “punire” i cattivelli. Ai primi vanno dolcetti e piccoli regali, ai secondi, dovrebbero arrivare carbone e aglio.

La Chiesa di Roma non accettò assolutamente questa tradizione paragonandola ad una manifestazione blasfema e satanica. Ma la nostra Befana non è e non vuol essere una strega! Anche se il suo aspetto può non renderla gradevole.

Molti anni (se non secoli) son passati prima che la Vecchietta fosse accettata dalla religione e inserita nelle tradizioni delle feste natalizie.

D’altra parte anche il Babbo Natale simpatico bonaccione e consolatorio che oggi è il simbolo del Natale stesso non viene da molto lontano. E la sua popolarità globale e travolgente va attribuita ad un’elaborata pubblicità della Coca Cola dei primi decenni del 1900!

Tornando alla Befana il suo “trionfo” è da collocare intorno al 1928, quando il regime fascista introdusse questa festività per rallegrare le classi più disagiate.

Nessun aggancio religioso ma un atto di generosità per i bambini più poveri.

Caduto il regime la presenza della Befana rimase, elaborata e festeggiata in modi diversi lungo tutta la penisola.

L’età avanzata della Vecchietta si rifà a riti antichissimi e simboleggia la fine di un ciclo dell’anno: il solstizio d’inverno ci porta (lentamente) fuori dal vecchio anno e dal periodo del grande buio promettendoci il trionfo della luce e l’allungamento delle giornate.

Quindi la nostra Befana non è altro che la rappresentazione millenaria del cambio di “calendario”.

Oggi a Roma l’Acli cittadina (ore 10) consegna doni a nonni e bimbi dei reparti di geriatria e pediatria del S. Eugenio. Una Befana solidale per i grandi e i piccoli che vivono un momento difficile.

Così la “Vecchina volante” diventa sinonimo di generosità e allegria.

Poi, finito il suo impegnativo giro, usa la scopa magica per decretare la fine del lungo periodo festivo.

Il 7 si torna a scuola e al lavoro.