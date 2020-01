Monogramma, in mostra le opere di artisti giapponesi

Nell’ambito degli scambi culturali della galleria MONOGRAMMA con il Giappone, presentiamo una mostra di 6 artisti giapponesi contemporanei della galleria Emigre Collection di Tokyo.

Un mondo diverso e lontano con tradizioni antichissime che, questa mostra, ci dà modo di intravedere. Non solo arte ma anche storia ed emozioni radicate nei secoli.

Le opere sono di autori del livello di: Yuiko Rayka -Mikihiko Kyobashi – Kyoko Suzuki – Hiroko Ueba – Ayame Kikuchi – Kikuchi

Brevi Biografie degli artisti:

Yuiko RAYKA : nata nel 1978 e attualmente residente a Tokyo. Presenta una serie di opere realizzate in resina e foglia d’oro.

Kyoko SUZUKI : ceramista di Tokyo, le sue ceramiche sono ispirate ai funghi, ricostruisce le forme, i colori e le texture ricavate dai funghi per dare vita a nuove creazioni.

Hiroko UEBA : Dopo il suo ritorno in Giappone, ha iniziato la sua attività pittorica procedendo a tentoni con l’obbiettivo di trovare un metodo per trasformare l’espressione sfuggente dalla musica in pittura, la sua attività è diventata molto diversa da quando dipingeva gli oggetti visivi.

Ayame KIKUCHI : nato in Giappone, artista di carta, incisore e di opere tridimensionali. Sta cercando di dirigere la luce e l’ombra e il flusso della mente creato dal lavoro per far emergere il potenziale della carta.

Inaugurazione martedì 04 febbraio ore 18,3o

Catalogo in galleria

