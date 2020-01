Campidoglio: Prorogata scadenza concorso ‘Proteggi il cuore di Roma’

C’è tempo fino al prossimo 13 febbraio per le adesioni da parte delle scuole romane al Concorso di idee “Proteggi il cuore di Roma: disegna la tua vignetta”, l’iniziativa dedicata all’educazione civica promossa dal Campidoglio in collaborazione con il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale. E’ stata prorogata, infatti, con una circolare inoltrata a tutte le scuole, la scadenza per inviare le schede di adesione, mentre è stato fissato al 13 marzo il termine per la presentazione degli elaborati – disegni, fumetti, poesie, testi o prodotti multimediali – che contengano messaggi di buona convivenza, rispetto dell’ambiente e della propria città. Possono partecipare gli alunni delle scuole primarie (delle classi IV e V), tutti gli studenti delle scuole medie e superiori di Roma.

Gli elaborati potranno essere individuali o di gruppo e saranno valutati da una giuria composta da personalità del settore della cultura, dell’educazione e della comunicazione.Le scuole vincitrici saranno premiate ad aprile nel corso di un evento in occasione delle celebrazioni per il Natale di Roma

.Il concorso nasce dagli incontri nelle scuole per presentare il libretto illustrativo “Proteggi il cuore di Roma” realizzato per divulgare le norme presenti nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale, che hanno visto la partecipazione della Sindaca Virginia Raggi e di centinaia di studenti delle scuole di ogni ordine e grado.