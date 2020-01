Franceschini: Barriere a fontana Trevi? Ci sono sistemi meno invasivi

Barriere a Fontana di Trevi? “Non ho visto il progetto, so che in altre citta’ si sta ragionando su un controllo non invasivo”. Il ministro dei Beni culturali e turismo Dario Franceschini risponde cosi’ ai cronisti che gli chiedono un commento sul progetto del Comune di Roma per mettere in salvo dall’esagerata pressione turistica la Fontana di Trevi.

“Il progetto non l’ho visto – sottolinea il ministro a margine della presentazione oggi a Roma dei bandi internazionali per i direttori dei nuovi musei autonomi – ma certo, quella della fragilita’ dei luoghi della cultura e’ certamente un tema con il quale dobbiamo abituarci ad avere a che fare e sara’ sempre di piu’ cosi’. A Roma c’e’ Fontana di Trevi, ma lo stesso potrebbe succedere a Venezia con piazza San Marco o altrove. C’e’ un problema di fragilita’ dei nostri monumenti e anche di sicurezza delle persone. In altre citta’ stanno ragionando su sistemi di controllo non invasivi, penso che in tempi con i quali con gli smartphone si puo’ fare di tutto, si possano immaginare degli aiuti tecnologici per arginare i flussi. Di certo io sono contrario al ticket, non si puo’ chiedere un biglietto per entrare in una piazza”.