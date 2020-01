Roma, musei gratis per tutti domenica 2 febbraio

Il 2 febbraio 2020, prima domenica del mese, ingresso gratuito per tutti nei Musei Civici di Roma. A partire da quest’anno, l’appuntamento mensile con l’offerta culturale gratuita, riservato in precedenza solo ai residenti a Roma e nella Città Metropolitana, è esteso infatti a tutti i visitatori, che potranno visitare gratuitamente le collezioni dei Musei Civici, i complessi archeologici e partecipare alle attività in programma nei Musei. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Sarà gratuito l’ingresso al percorso unificato dell’area archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali, realizzato grazie all’intesa siglata dalla Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali e dal Parco archeologico del Colosseo per conto di Roma Capitale e MIBACT, al quale si può accedere attraverso cinque ingressi: largo Corrado Ricci, via Sacra in prossimità dell’arco di Tito, via di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere Mamertino e piazza della Madonna di Loreto, vicino alla Colonna Traiana. L’orario di apertura al pubblico è 8:30-16:30 (ultimo ingresso 15.30). Per informazioni clicca qui. È gratuito anche l’ingresso all’area archeologica del Circo Massimo ed è prevista la riduzione del biglietto con la MIC card per lo spettacolo immersivo “Circo Maximo Experience”.

La domenica gratuita consente a tutti di scoprire, oltre alle collezioni permanenti, le numerose, varie e interessanti esposizioni nei musei, tutte gratuite a eccezione delle mostre Canova. Eterna bellezza al Museo di Roma a Palazzo Braschi (sabato 1 e domenica 2 l’orario è prolungato fino alle 22, ultimo ingresso alle 21) e C’era una volta Sergio Leone al Museo dell’Ara Pacis, a ingresso ridotto solo per i possessori della MIC Card.

La MIC card potrà esser acquistata anche domenica 2 febbraio da tutti i maggiorenni che siano residenti o studenti in atenei pubblici e privati o domiciliati temporanei a Roma e nella città metropolitana di Roma. La card, al costo di 5 euro, dà diritto per 12 mesi all’ingresso illimitato in tutti i siti del sistema Musei in Comune.

I possessori della MIC hanno diritto alla riduzione per le mostre che si svolgono nel corso dell’anno al Museo dell’Ara Pacis e al Museo di Roma a Palazzo Braschi. Attualmente per le mostre Canova. Eterna bellezza al Museo di Roma e C’era una volta Sergio Leone al Museo dell’Ara Pacis. Sono previste riduzioni con la MIC anche per gli spettacoli immersivi “Circo Maximo Experience”. Per i possessori della MIC card è libero l’accesso ai siti archeologici e storico-artistici della Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre incluse le visite e le attività didattiche effettuate dai funzionari della Sovrintendenza Capitolina che rientrano nel biglietto d’ingresso al museo. Per informazioni clicca qui.