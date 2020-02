Passo Civico torna a promuovere idee per una Roma migliore

Passo Civico torna in azione. E lo farà il prossimo 20 marzo a Roma, presso la Sala Andrea Pozzo di via S. Ignazio. Il movimento civico fondato da Antonio De Napoli con l’obiettivo di redigere un progetto di rilancio anti-degrado per la Capitale grazie a una diretta partecipazione diretta dei cittadini, darà vita all’iniziativa Spintarelle romane, Comportarsi bene per vivere meglio. Tre ore di dibattiti e confronti per fare il punto della situazione e individuare nuove idee per Roma.

“Lo sapete che le nostre scelte e le nostre decisioni non sempre dipendono dalla nostra razionalità? Le scienze comportamentali ci dimostrano che spesso la realtà è distante dalla nostra razionalità. Le scelte possono dipendere dal contesto e sono influenzate da fattori fuori dalla nostra consapevolezza che condizionano i nostri comportamenti quotidiani”, spiega De Napoli a Radiocolonna.it.

“Attraverso evidenze empiriche rigorose, negli ultimi anni assistiamo ad una diffusa applicazione dei behavioural insights e spinte gentili da parte di numerosi governi e organizzazioni in tutto il mondo. Le applicazioni nei diversi settori pubblici hanno generato evidenti miglioramenti nella vita di tutti i giorni di noi cittadini. Attraverso un approccio interdisciplinare, con un mix fra economia, psicologia e neuroscienze, le scienze comportamentali offrono strumenti ed interventi veloci, sostenibili, economici per promuovere la buona cittadinanza partendo proprio dal comportamento umano”.

De Napoli traccia un solco. “In questo incontro, attraverso un approccio partecipativo coerente con lo stile di Passo Civico, parleremo di esperienze che possono essere applicate nella nostra capitale per aiutare cittadine e cittadini romani a comportarsi meglio in una serie di pratiche”.