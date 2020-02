Hortus Urbis riapre con le nuove proposte

Parte all’Hortus Urbis una nuova stagione di attività per imparare, conoscere e condividere i saperi in tema di giardinaggio e non solo.

Vi presentiamo il calendario degli appuntamenti a partire da febbraio che verrà presto arricchito con nuovi eventi come Acquerelli nell’orto, Panem et Pizzam e Falegnameria e tanti altri ancora.

La vostra partecipazione per noi è importante perchè in questo modo contribuirete alla cura dell’Hortus Urbis: con il vostro lavoro e con la vostra donazione.

Vi ricordiamo che con l’orto si svolgono le attività educative rivolte ai bimbi, alle scuole e si contribuisce a sensibilizzare sul tema della tutela dell’ambiente, della salvaguardia della biodiversità e della natura.

Inoltre cogliamo l’occasione per ricordarvi che vi è la possibilità di fare volontariato all’Hortus Urbis e curare l’orto insieme ai nostri amici esperti. Per informazioni potete scriverci a hortus.zappataromana@gmail.com

Informazioni, costi e prenotazioni: www.hortusurbis.it

FEBBRAIO___________

22/02/2020 – Sabato – Corso di potature 2020. Nozioni teoriche e pratiche di potatura di alberi da frutta e ornamentali.LINK. Hortus Urbis, via Appia Antica 42 c/o Cartiera Latina. Informazioni, costi e prenotazioni: www.hortusurbis.it

29/02/2020 – Sabato – Corso di giardinaggio pratico 2020 all’Hortus Urbis. Corso di giardinaggio e orticultura con 7 appuntamenti teorici e pratici da febbraio a giugno a partire dal 29/02/2020. LINK. Hortus Urbis, via Appia Antica 42 c/o Cartiera Latina. Informazioni, costi e prenotazioni: www.hortusurbis.it

MARZO___________

07/03/2020 – Sabato – Rosa Rosae 2020. Incontro per imparare la potatura delle rose con gli esperti del Roseto Comunale e del Parco dell’Appia Antica. LINK. Hortus Urbis, Appia Antica 42 c/o Cartiera Latina. Informazioni e prenotazioni: www.hortusurbis.it

APRILE___________

04/04/2020 – Sabato – Le “Erbacce dell’Appia Antica: riconoscimento e assaggi”: passeggiata con una raccoglitrice per apprendere nozioni su come riconoscere le erbe spontanee e conoscerne gli usi e proprietà con assaggi finali LINK. Hortus Urbis, via Appia Antica 42 c/o Cartiera Latina. Informazioni, costi e prenotazioni: www.hortusurbis.it

04/04/2020 – Sabato – Baratto di semi e piante per appassionati, esperti, ortisti e curiosi, XI edizione all’Hortus Urbis, è uno degli appuntamenti tradizionali romani che ripropone tradizioni contadine per lo scambio di semi LINK. Hortus Urbis, via Appia Antica 42 c/o Cartiera Latina. Informazioni, costi e prenotazioni: www.hortusurbis.it

MAGGIO___________

02/05/2020 – Sabato – Le “Erbacce dell’Appia Antica: riconoscimento e usi”: passeggiata con una raccoglitrice per apprendere nozioni su come riconoscere le erbe spontanee e conoscerne gli usi e proprietà LINK. Hortus Urbis, via Appia Antica 42 c/o Cartiera Latina. Informazioni, costi e prenotazioni: www.hortusurbis.it

23/05/2020 – Sabato – Le “Erbacce dell’Appia Antica: riconoscimento sul campo specie alimentari”: passeggiata con un botanico per apprendere nozioni su come riconoscere e raccogliere le piante spontanee di interesse alimentare LINK. Hortus Urbis, via Appia Antica 42 c/o Cartiera Latina. Informazioni, costi e prenotazioni: www.hortusurbis.it

Da quest’anno coloro che partecipano ai corsi riceveranno un buono per le attività dei bambini da utilizzare da marzo in poi per figli, nipoti, amici, ecc.

Vi aspettiamo, aiutateci a diffondere!

Un caro saluto,

Zappata Romana

