Hortus Urbis: corso popolare sulle rose

L’iniziativa ha il fine di condividere i saperi presenti nelle eccellenze della nostra città rendendoli accessibili a tutti per aumentare la sensibilità verso l’ambiente.

Sabato 7 marzo 2020 dalle ore 9 alle 11 si terrà la giornata dedicata alle rose con un esperto del Roseto comunale, noto internazionalmente per il prestigioso Premio Roma, il tecnico ISA Antonello Santelli.

L’incontro avrà una parte teorica e una dimostrazione pratica presso l’ex Cartiera Latina all’Hortus Urbis in via Appia Antica 42/50.

Questo incontro per conoscere le rose e le tecniche di gestione, potatura e riproduzione, prevede la possibilità di interloquire con i tecnici per fare domande, chiedere curiosità e consigli sulla coltivazione, le potature, le fioriture.

La partecipazione è a numero chiuso e gratuita.

E’ necessario prenotarsi entro venerdì 6 marzo 2020 alle 12.

PER INFORMAZIONI: hortus.zappataromana@gmail.com – www.hortusurbis.it

PER ISCRIVERSI: mandare una email personale a hortus.zappataromana@gmail.com e attendere conferma – (non i accettano iscrizioni per più persone)

APPUNTAMENTI DI PRIMAVERA

MARZO___________

07/03/2020 – Sabato – GIARDINAGGIO PER VOLONTARI. Siete disponibili per un paio di ore del vostro tempo a darci una mano? L’appuntamento è aperto a tutti per fare giardinaggio. Hortus Urbis, Appia Antica 42 c/o Cartiera Latina. Informazioni: hortus.zappataromana@gmail.com

07/03/2020 – Sabato – Rosa Rosae 2020. Incontro per imparare la potatura delle rose con gli esperti del Roseto Comunale e del Parco dell’Appia Antica. LINK. Hortus Urbis, Appia Antica 42 c/o Cartiera Latina. Informazioni e prenotazioni: www.hortusurbis.it

APRILE___________

04/04/2020 – Sabato – Le “Erbacce dell’Appia Antica: riconoscimento e assaggi”: passeggiata con una raccoglitrice per apprendere nozioni su come riconoscere le erbe spontanee e conoscerne gli usi e proprietà con assaggi finali LINK. Hortus Urbis, via Appia Antica 42 c/o Cartiera Latina. Informazioni, costi e prenotazioni: www.hortusurbis.it

04/04/2020 – Sabato – GIARDINAGGIO PER VOLONTARI. Siete disponibili per un paio di ore del vostro tempo a darci una mano? L’appuntamento è aperto a tutti per fare giardinaggio. Hortus Urbis, Appia Antica 42 c/o Cartiera Latina. Informazioni: hortus.zappataromana@gmail.com

04/04/2020 – Sabato – Baratto di semi e piante per appassionati, esperti, ortisti e curiosi, XI edizione all’Hortus Urbis, è uno degli appuntamenti tradizionali romani che ripropone tradizioni contadine per lo scambio di semi LINK. Hortus Urbis, via Appia Antica 42 c/o Cartiera Latina. Informazioni, costi e prenotazioni: www.hortusurbis.it

MAGGIO___________

02/05/2020 – Sabato – Le “Erbacce dell’Appia Antica: riconoscimento e usi”: passeggiata con una raccoglitrice per apprendere nozioni su come riconoscere le erbe spontanee e conoscerne gli usi e proprietà LINK. Hortus Urbis, via Appia Antica 42 c/o Cartiera Latina. Informazioni, costi e prenotazioni: www.hortusurbis.it

02/05/2020 – Sabato – GIARDINAGGIO PER VOLONTARI. Siete disponibili per un paio di ore del vostro tempo a darci una mano? L’appuntamento è aperto a tutti per fare giardinaggio. Hortus Urbis, Appia Antica 42 c/o Cartiera Latina. Informazioni: hortus.zappataromana@gmail.com

23/05/2020 – Sabato – Le “Erbacce dell’Appia Antica: riconoscimento sul campo specie alimentari”: passeggiata con un botanico per apprendere nozioni su come riconoscere e raccogliere le piante spontanee di interesse alimentare LINK. Hortus Urbis, via Appia Antica 42 c/o Cartiera Latina. Informazioni, costi e prenotazioni: www.hortusurbis.it

GIUGNO___________

06/06/2020 – Sabato – GIARDINAGGIO PER VOLONTARI. Siete disponibili per un paio di ore del vostro tempo a darci una mano? L’appuntamento è aperto a tutti per fare giardinaggio. Hortus Urbis, Appia Antica 42 c/o Cartiera Latina. Informazioni: hortus.zappataromana@gmail.com

Vi aspettiamo, aiutateci a diffondere!

PER ARRIVARE:

Hortus Urbis presso l'ex Cartiera Latina, via Appia Antica, 42/50 (accanto alla fontanella), Roma.

In bici: ciclabile Cristoforo Colombo e percorrere il sentiero Circonvallazione Ardeatina fino a via Appia Antica, sulla sinistra dopo 10 metri (accanto alla fontanella) c’è il civico 50, ingresso alla ex Cartiera Latina.

in bus: 118 o 2018 sull’Appia Antica (Fermata Domine Quo Vadis) o 30express, 714 e 715 (Fermata Cristoforo Colombo/Bavastro o Cristoforo Colombo/Circonvallazione Ostiense) e percorrere il sentiero Circonvallazione Ardeatina nel parco Scott fino a via Appia Antica, sulla sinistra dopo 10 metri (accanto alla fontanella) c’è il civico 50, ingresso alla ex Cartiera Latina.

In auto: la domenica parcheggiare a via Carlo Conti Rossini, Largo Gavaligi, via Omboni, via Scott e dintorni e percorrere il sentiero Circonvallazione Ardeatina nel parco Scott fino a via Appia Antica, sulla sinistra dopo 10 metri (accanto alla fontanella) c’è il civico 50, ingresso alla ex Cartiera Latina. Gli altri giorni, dal lunedì al sabato, salvo manifestazioni alla ex Cartiera Latina, parcheggiare al parcheggio interno in via Appia Antica 50.