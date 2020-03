Bioparco, una domenica con la fauna selvatica

Domenica 8 marzo 2020 il Bioparco di Roma aderisce alla quinta edizione del World Wildlife Day indetto dall’Onu con una giornata densa di attività a tema foreste. L’intento è sensibilizzare i visitatori sul tema della conservazione della Biodiversità e della sostenibilità ambientale.

Dalle 10. 30 alle 16.00 si svolgeranno incontri con lo staff presso postazioni tematiche, con focus sulle foreste, tra cui: ‘SOS tigre’, per toccare con mano cosa minaccia questi splendidi felini a serio rischio di estinzione e conoscere da vicino gli ambienti di foresta in cui abitano; ‘Un tuffo in Amazzonia’, alla scoperta delle scimmie più piccole del mondo e del polmone verde del nostro Pianeta.

Dalle ore 11.00 alle 15.00 sarà possibile partecipare al percorso animato a tappe ‘Animali di foresta’, una visita guidata per imparare a conoscerli e a preservarli.

Inoltre si terranno gli ‘A tu x tu con i keeper del Bioparco’ durante i pasti di orsi, lemuri, macachi del Giappone, lupi, elefanti asiatici, scimpanzé e oranghi – specie legate agli ambienti forestali – di cui saranno svelati comportamenti, abitudini e curiosità (attività su prenotazione da effettuare domenica stessa all’ingresso del parco).

Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto.

FOTO: Massimiliano Di Giovanni – Archivio Bioparco

INFO: www.bioparco.it – 06.3608211

ORARIO 9.30 – 17.00 (ingresso consentito fino alle ore 16.00)

TARIFFE ingresso gratuito per bambini al di sotto di un metro

bambini di altezza superiore ad 1 metro e fino a 10 anni: € 13.00

biglietto adulti: € 16.00

EVITA LA CODA! I biglietti si possono acquistare anche on line sul sito web del bioparco.it: https://ecommerce.bioparco.it/it/shop/biglietti