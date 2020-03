Festa del papà

I nostri papà. L’altra metà di noi, della nostra storia, del nostro presente e del nostro futuro. Forza papà, in questo momento difficile vi si chiede di essere molto più presenti, più disponibili a ricoprire vari ruoli e compiti che, magari la scrivania e l’ufficio, vi hanno sottratto. Ora è il vostro momento. Spalle forti, accettazione, cautele e inventiva. Perchè la vita di oggi non sia per i figli “una galera” e il futuro una nebulosa lontana e grigia.

