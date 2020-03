Oggi è Primavera (maledetta?)

Non è un errore, oggi è davvero il primo giorno di primavera. Ci vien da dire “maledetta Primavera”….

Siamo abituati a pensare all’equinozio come ad una data fissa, sempre e comunque il 21 marzo. Ma non è così. Già lo scorso anno il giorno prescelto è stato il 20 e così sarà, alternata fra il 19 e il 20, fino all’anno 2102. In quell’anno, tanto lontano, tornerà a cadere il 21. Il rincorrersi degli anni bisestili sconvolgono i calendari. Così vedremo anche per l’equinozio d’estate che sarà il 20.

Ve lo ricorderemo certamente e con la speranza che l’incubo che stiamo vivendo sia già alle spalle.

Auguri comunque…