Teatro di Roma lancia le fiabe digitali per i più piccoli

Fiabe della buonanotte #iorestoacasa con Fabrizio Pallara per #iosonoMecenate

La magia delle Fiabe della buonanotte!#iorestoacasa con Fabrizio Pallara per #iosonoMecenate!Scoprite come diventare Mecenati http://www.cssudine.it/stagione-iosonomecenate/2019/p Vi aspettiamo con Fiabe della buonanotte di Fabrizio Pallara ogni mercoledì, venerdì e domenica ore 21 in diretta dalle pagine Facebook del CSS e del Teatro Argentina – Teatro di Roma Teatro India – Teatro di Roma Teatro Torlonia – Teatro di Roma fino al 3 maggio! Sarà una primavera da fiaba!

Pubblicato da CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia su Domenica 22 marzo 2020