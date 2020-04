‘Il giardino nella mia stanza’, un concorso per i più piccoli

Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’assessorato alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetèma progetto cultura, lancia un concorso per i bambini che devono restare in casa in questo periodo. Si legge in una nota degli organizzatori del concorso. “Casina di Raffaello propone ai bambini dai 6 ai 10 anni il concorso poetico-artistico ‘Il giardino nella mia stanza’ ispirandosi alla poesia di Elvira Battaini ‘Nella mia stanza / il giardino ha disegnato un bosco’.

I giovani concorrenti dovranno immaginare poeticamente e raffigurare un giardino nella loro stanza con una composizione di qualsiasi tipo: poesia, disegno, tecnica mista, o anche utilizzando le nuove tecnologie. Attraverso il concorso si vuole sollecitare la loro creatività e fantasia permettendo di sviluppare idee e prefigurare quella che sarà una ‘nuova esperienza’ di fruizione del parco di Villa Borghese, della stessa Casina di Raffaello che sorge al suo interno e più in generale delle aree verdi e degli spazi pubblici della nostra città quando torneremo nuovamente a viverli” si legge nella nota.

Per partecipare al concorso bisognerà inviare la foto degli elaborati alla e-mail info@casinadiraffaello.it entro domenica 19 aprile 2020. I primi 5 migliori lavori, determinati in base ai like ricevuti sulla pagina facebook di Casina di Raffaello, saranno premiati con dei piccoli gadget durante l’inaugurazione della mostra.