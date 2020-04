Ozpetek e il suo video sulla grandezza degli Italiani

Un video di Ferzan Ozpetek che scava nelle miserie della nostra Nazione fino ad arrivare alle sue incredibili grandezze.

Nel momento buio e doloroso che stiamo vivendo e per il quale moriamo, ecco i tanti gli esempi di generosità e di riconversioni di aziende top che dimenticano, per un periodo il loro mondo dorato per fornire la maggior quantità di ausili fondamentali a quanti più italiani possibile.

Dalle mascherine, ai gel disinfettanti; dai respiratori, ai camici monouso… tutto italiano e tutto nato nei grandi brand del made in Italy.

Una “prontezza di riflessi” e una risposta a tutto tondo che mai avremmo immaginato!

Solo in certi episodi della guerra e del dopoguerra abbiamo avuto una risposta simile e così compatta e “silenziosa”.

Nel lungo elenco, dei contributi, che Ozpetek fa notiamo, purtroppo, una dolorosa assenza che sta aggravando la situazione negli ospedali e nelle case di riposo: la mancanza dei tamponi che non sono disponibili nè per i ricoverati, nè per il personale e purtroppo nemmeno per i medici.

Certamente qualche grande gruppo riuscirà a sopperire a questo drammatico “buco” nell’organizzazione…

Vi alleghiamo il link per poter vedere e pensare a tutto quello che esce d’impeto da questo video.

grazie a Radio 105 per aver fatto girare questa dimostrazione meravigliosa della nostra Italia