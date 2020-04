Una cara amica e attenta utente di RadioColonna ci ha mandato questa dolcissima novella che ha un grande significato di aggregazione e condivisione familiare. L’illustrazione è stata fatta da ATTILIO*, che oltre ad essere lo zio della nostra amica ha un bellissimo “curriculum”. Più sotto ve la raccontiamo…

La Formica e la Colomba (Lev Tolstoj)

Una formica era assetata e sì avvicinò alla riva di un ruscello. Un’onda la investì e la fece cadere nell’acqua.

Una colomba, che passava portando un ramoscello nel becco, vide la formica in pericolo e le lanciò il ramoscello. La formica vi si aggrappò e fu salva.

Qualche tempo dopo, un cacciatore stava per catturare la colomba nella sua rete.

La formica gli si accostò e gli morse una gamba. Il cacciatore sussultò e si lasciò sfuggire la rete dalle mani. La colomba aprì le ali e volò via.

Attilio Cassinelli in arte ATTILIO, è un illustratore italiano. E’ un popolare autore di numerosi libri per bambini. Ha pubblicato oltre 200 libri tradotto in più di 15 lingue.