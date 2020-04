L’omaggio di Casina Raffaello per i 100 anni dalla nascita di Rodari

Storie, filastrocche, articoli di approfondimento, materiali scaricabili per insegnanti, poster stampabili, quiz e tanto altro per un anniversario: i cent’anni dalla nascita di Gianni Rodari che si festeggiano il 23 ottobre 2020.

Anche Casina di Raffaello – lo spazio arte e creatività dell’assessorato alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema progetto cultura – rende omaggio al gran maestro (a partire da domani e fino al 25 aprile) con una serie di letture on-line di fiabe e filastrocche.

Intanto il conto alla rovescia in vista delle celebrazioni è già partito il 23 ottobre scorso: su www.100giannirodari.com (clicca qui) tutte le nuove pubblicazioni e le iniziative dedicate a Rodari. A inaugurare l’iniziativa sono state le Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni che, in quanto editori unici dell’opera del Premio Andersen 1970, considerato il Nobel della Letteratura per l’infanzia – nato a Omegna il 23 ottobre 1920 e morto a Roma il 14 aprile 1980 – hanno messo in cantiere nuove edizioni ed eventi. Tra i primi titoli ‘Cento Gianni Rodari – Cento storie e filastrocche – Cento illustratori’ e ‘La Freccia Azzurra’ con l’introduzione di Neri Marcorè e le illustrazioni di Camilla Pintonato.