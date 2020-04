Oggi è il Natale di Roma, ma senza festeggiamenti

Oggi 21 Aprile è il Natale di Roma.

Una data solenne che dall’anno 753 a.c. ad oggi ha celebrato la fondazione, da parte di Romolo, della Città.

Ab Urbe condita dicevano i latini, cioè “da quando Roma fu fondata” e da quel momento partì la cronologia e la storia della Capitale. Non è certo una data sicura ma come tale la definì lo storico Varrone, in base a calcoli astrologici.

Al Natale di Roma, nei secoli, furono tributati grandi festeggiamenti e grandissima importanza. Tanto che nell’epoca imperiale ad esso fu attribuita un’importanza imprescindibile.

Roma, la sua storia, la sua grandezza e la sua espansione prendono forza e forma proprio dall’anno 753 a.c.

Nello scorrere della cronistoria dell’Italia e dell’Urbe la solennità ha subito vari ed alterni significati, soprattutto politici.

Da più di 20 anni l’anniversario si è riconfermato come festa solenne per Roma.

Ma questo 2020, segnato profondamente dal Covid con il suo spaventoso carico di dolore e morte, impone la totale abolizione di qualunque manifestazione possa creare assembramenti e vicinanze quanto mai dannosi.

Sarà un “compleanno” senza festeggiamenti, nè ricostruzioni storiche e senza il famoso corteo in costume che ha sempre richiamato migliaia di persone. Un compleanno che Roma deve ricordare fra sè e sè guardando con occhi ammirati le sue meraviglie architettoniche, le sue chiese, i palazzi, gli infiniti parchi e il suo fiume saldamente unificante.

Una ricorrenza indelebile che esalta nel silenzio e nel vuoto la perpetua grandezza della nostra Città