Galleria Vittoria presenta “Mascherine della Vittoria

Le mascherine della Vittoria è una mostra collettiva per ora avrà luogo sul web, sui social e sul sito della Galleria Vittoria a partire da lunedì 27 aprile 2020 ed è presentata con i testi di Francesca Cicinelli, Gaetano Florio, Alessandra Gatti e Tiziana Todi.

TWMFactory(The Walkman Magazine), che collabora attivamente con Galleria Vittoria, ha sposato il progetto e i suoi intenti, realizzando la comunicazione visiva, la grafica e l’allestimento digitale in un ambiente virtuale fotografato a 360° per mostrare tutte le mascherine su Facebook, permettendo ai visitatori dell’esposizione di sentirsi in Galleria osservando un post da casa.

Gli artisti sono stati invitati a reinventare la mascherina chirurgica ognuno attraverso la propria cifra stilistica.

Esprimendosi liberamente su questo “indumento” entrato prepotentemente nella quotidianità globale.

Si è voluto creare un momento di riflessione da condividere attraverso l’arte per raccontare il periodo storico che stiamo vivendo.

In questo momento di blocco totale di moltissime iniziative, anche l’arte ha subito un forte stop. Musei, fiere e gallerie hanno dovuto rimandare a data da destinarsi tutti gli appuntamenti in calendario per la primavera 2020.

Anche la Galleria Vittoria ovviamente è stata coinvolta in questa situazione causata dal Covid-19, dovendo sospendere tutte le mostre che animavano il calendario della Galleria da marzo a giugno.

Aspettando nuove direttive per la riapertura dei luoghi della cultura la Galleria Vittoria, come tante attività, in questo ultimo mese e mezzo ha messo mano al proprio archivio fotografico storico raccontando sui propri canali social e web alcuni dei volti che hanno costruito la propria storia.