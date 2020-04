Dal 1943 il 25 Aprile è definito “‘anniversario della liberazione d’Italia o festa della Liberazione”.

E’ un giorno storico e fondamentale per la vita dell’Italia intera. La vera fine, sul nostro territorio, della 2a Guerra Mondiale.

Ancora oggi, però, gli ideali, i toni e le posizioni politiche non sono affatto unite come la nazione meriterebbe.

E queste differenze (che troppo spesso trascendono in dispute) si acuiscono tristemente e pericolosamente proprio in questa Festa Nazionale. Non entriamo volutamente in queste paludi di sabbie mobili.

Noi per il 25 Aprile 2020 ci limitiamo a citare Dante e un passo della Divina Commedia “Libertà va cercando, ch’è si cara, come sa chi per lei vita rifiuta”.*

*Divina Commedia Canto l del Purgatorio (v. 71)