Myllennium award: timeline e candidature fino al 30 maggio

Il MYllennium Award rilancia le sue candidature a tutti i giovani talenti che vorranno confrontarsi con i propri coetanei per dimostrare di cosa sono capaci: la sesta edizione del primo contest multidisciplinare e premio “generazionale” in Italia, promosso dalla Fondazione Raffaele Barletta, non si ferma nonostante la situazione emergenziale e rivede il calendario, posticipando di qualche settimana le chance di candidatura dei Millennials.

La call, dedicata a tutti gli Under30, resterà aperta fino al 30 maggio (rispetto al precedente 10 maggio), con l’elenco completo dei finalisti che sarà reso noto il 24 giugno.

Lo “Startup day”, la giornata di incontri e presentazioni dei progetti che coinvolge decine di giovani inizialmente previsto per il 20 maggio, non potrà avere luogo in quanto evento aggregante, secondo le disposizioni del Decreto Covid-19. Pertanto le selezioni dei candidati avverranno da parte del Comitato Tecnico – Scientifico sulla base del materiale presentato in fase di candidatura.

La suggestiva serata di premiazioni presso Villa Medici in programma l’8 luglio slitterà di conseguenza di qualche settimana in avanti, a data ancora da definire, compatibilmente con le disposizioni che le istituzioni comunicheranno nei prossimi periodi.

Anche MyMUSIC, la categoria che premia il miglior brano inedito dedicato alla generazione dei Millenials, presenta il nuovo programma con la selezione del brano vincitore il 15 giugno e la conseguente registrazione del brano musicale dal 28 al 30 giugno.

“Il MYllennium Award nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento dei giovani under 30, stimolando e supportando le idee e i progetti più innovativi della generazione Y.

“Teniamo molto a questo premio, quest’anno più che mai, e abbiamo voluto dare un segnale di continuità e coraggio in questo periodo in cui proprio i più giovani attraversano una fase di grande incertezza sul loro futuro”- commenta Paolo Barletta, Presidente e ideatore del MYllennium Award – “A loro dico che li sosteniamo, in quanto è nostra convinzione che l’Italia sia uno dei paesi con il maggior numero di giovani talenti al mondo. Siate creativi, innovatori, sognatori, fiduciosi delle vostre idee e perseveranti in ciò che credete fermamente. Non possiamo dimenticarci che il Paese dovrà forzatamente ripartire e quando occorrerà mettere in campo idee nuove e adattarsi in fretta ai cambiamenti, sono certo che le nostre giovani menti brillanti sapranno fare la loro parte”.

La Fondazione Raffaele Barletta supporta il MYllennium Award e le sue nove categorie: Saggistica “MyBOOK”, Startup “MySTARTUP”, Giornalismo “MyREPORTAGE”, Opportunità di lavoro e formazione “MyJOB”, Architettura/Street art “MyCITY”, Cinema “MyFRAME”, Musica “MyMUSIC”, Sport “MySPORT” e la novità di questa sesta edizione Imprenditoria sociale “MySOCIALIMPACT”.

Il MYllennium Award vanta la medaglia di bronzo del Senato, onorificenza conferita a iniziative che si distinguono per spirito sociale, educativo e di alta rappresentatività. A valutare i progetti di ogni categoria sarà un Comitato tecnico-scientifico composto da professionisti del mondo accademico e scientifico, dell’economia, dell’industria, del giornalismo e delle istituzioni.

Per maggiori informazioni su MYllennium Award 2020 e per candidarsi: http://myllenniumaward.org/.