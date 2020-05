Riapre la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

Il 18 maggio ha sancito la progressiva riapertura dei luoghi dell’arte. Tra i primi c’è stata la Galleria Nazionale di Roma che ha scelto come partner Safety Pois* per garantire la sicurezza dei propri visitatori.

L’idea consiste in un sistema di snodi segnalatori, brevettato dall’azienda italiana TCommunication, che, attraverso una segnaletica visiva a pavimento, indica in modo automatico ed efficace gli spostamenti che le persone possono seguire per mantenere la distanza di sicurezza da fermi e in movimento. I dispositivi di distanziamento sono stati installati sia sulla pavimentazione all’esterno che all’interno del palazzo per gestire in maniera ottimale il flusso contingentato dei visitatori.

Il semaforo comportamentale di Safety Pois attraversa ora tutte le aree aperte al pubblico della Galleria Nazionale e i pois brandizzati, di diametro di 40cm e di un colore compatibile con l’esposizione e con l’architettura del museo, applicati sul pavimento creano una griglia di distanze di sicurezza che mostrano con chiarezza l’azione consentita al pubblico, indicando gli spostamenti che le persone possono effettuare e i punti in cui attendere il proprio turno rispettando il distanziamento sociale.

La prestigiosa istituzione romana che custodisce la più completa collezione dedicata all’arte italiana e straniera dal XIX secolo a oggi, ha scelto il concept semplice e intuitivo di Safety Pois per restituire al pubblico la possibilità di vivere i suoi spazi e godere delle circa 20.000 opere che vi sono custodite, ora con le modalità provvisorie previste dalla situazione attuale.

La Galleria Nazionale, che si presenta al pubblico con una ricca offerta di mostre, ha attivato tutte le misure precauzionali utili per permettere ai visitatori di muoversi all’interno degli spazi museali in sicurezza (presidi sanitari necessari, informazioni sul codice di comportamento, personale preparato e servizi ripetuti di pulizia e sanificazione degli ambienti di servizio e delle superfici).

“Disegnare i nuovi confini senza tracciare linee ma costruendo punti di una rete che unisce i nostri passi e salvaguarda la nostra salute, ci guida a stare in sicurezza e a ristabilire le misure della socialità in questo momento così complesso. Idea folgorante quella di Safety Pois che unita a ars combinatoria, dimensioni variabili, gamma di colori e tipologia di materiali, ha risolto con la sobrietà necessaria e la massima funzionalità, flussi e percorsi all’interno della Galleria” afferma Cristiana Collu, Direttrice della Galleria Nazionale.

“Nei musei, il fattore distanza ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale: basilare saper definire i giusti spazi per offrire la migliore esperienza al visitatore e contemporaneamente tutelare le opere in esposizione. Safety Pois è orgogliosa di essersi messa al servizio di una delle più importanti istituzioni artistiche italiane offrendo uno strumento analogico anti-Covid di immediata lettura per tutti, che permetta a pubblico e staff della Galleria Nazionale di muoversi e far rivivere questi spazi ricchi d’arte e cultura nel pieno rispetto delle norme sanitarie” afferma Fabrizio Rametto, CEO di TCommunication e ideatore di Safety Pois.

Gli orari di apertura temporaneamente in vigore sono i seguenti: 9.00 – 19.00, ultimo ingresso 18.15.

La Biblioteca e l’Archivio Bioiconografico e Fondi Storici sono accessibili su prenotazione (lagallerianazionale.com).

*La segnaletica visiva a pavimento di Safety Pois indica in modo automatico ed efficace gli spostamenti che le persone possono seguire per mantenere la distanza di sicurezza da fermi e in movimento