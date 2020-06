Oggi riapre al pubblico il Colosseo. Il monumento più famoso della città, fino a poche settimane fa invaso da decine di migliaia di turisti ogni giorno causa pandemia è insolitamente poco affollato e, soprattutto, non visitabile. Domani si riapre, ma sarà necessario farlo in sicurezza. Per questo dalle 10 del mattino fuori dall’anfiteatro sarà presente un camper mobile dell’Asl Roma 1. I termoscanner all’ingresso misureranno la temperatura ai visitatori e, in caso di febbre, sarà garantita l’assistenza di personale medico ed infermieristico dell’ospedale Santo Spirito che per la fase 2 affiancherà i lavoratori del parco archeologico.

