La Galleria Vittoria è lieta di presentare, in qualità di partner, la nuova edizione del concorso fotografico “Obbiettivo Solidarietà” organizzato dalla Misericordia di Siena.

📸 Il concorso fotografico a tema “Obbiettivo Solidarietà” ha la finalità di immortalare la solidarietà, catturando luoghi, personaggi e momenti significativi e creando un forte connubio tra volontariato, arte e giovani.

🤲 Il concorso vuole essere un’occasione per focalizzare l’attenzione dei cittadini più sensibili, e soprattutto dei giovani, sul valore della solidarietà e del volontariato, sul suo potenziale, sugli aspetti visibili e su quella sua essenza talvolta tangibile solo attraverso l’occhio artificiale di una macchina fotografica.

📌L’Edizione 2020 avrà anche lo scopo di rappresentare fotograficamente la solidarietà al tempo del COVID-19: è un sentimento che abbiamo riscoperto a causa della pandemia? Le nostre vite sono cambiate nella necessità del volontariato in ambiti privati, pubblici, comunitari? Abbiamo nuovamente riconosciuto il bisogno degli altri? In quale modo si è manifestato il sostegno che abbiamo dato o ricevuto?

🌐 Tutte le opere raccolte, che abbiano superato la selezione della giuria, verranno pubblicate sul sito e sui canali social della Misericordia di Siena, che organizza il concorso, citando l’autore. Inoltre, per le opere ritenute meritevoli dalla giuria, verrà richiesta all’autore l’autorizzazione alla stampa e alla esposizione in una sede idonea alla loro divulgazione.

🏆 Per le opere vincitrici, verrà richiesto agli autori di donare una stampa dell’immagine selezionata per renderla oggetto di asta benefica a favore di “Adotta una Famiglia”, la campagna di raccolta fondi promossa dalla Misericordia di Siena.

PREMI:

Le prime tre fotografie classificate riceveranno un premio in denaro – rispettivamente di € 1.500, € 800 e € 400 e sarà premiata con la Medaglia del 750° anniversario della Misericordia di Siena la “Foto con il Miglior Messaggio di Solidarietà”, premio di categoria assoluta, strettamente legata alla missione delle Misericordie.

Per l’edizione del concorso “Obiettivo Solidarietà” 2020, che si svolgerà in un anno fortemente segnato dall’emergenza COVID-19, è previsto un premio aggiuntivo per l’opera che meglio esprima la “Solidarietà al tempo della pandemia”, alla quale verrà assegnato un buono acquisto di € 200 da utilizzare per acquistare i prodotti di Libera Terra. Riceveranno una Menzione Speciale della Giuria il “Miglior Progetto Fotografico” (composto da 6 foto) e la “Migliore Espressione Artistica” (sia foto singole che progetti fino a 6 foto).

⚠️ per partecipare occorre caricare la foto (o le foto) direttamente sul sito www.obbiettivosolidarieta.it

📆 termine ultimo per la partecipazione: 22 agosto 2020 alle ore 12.00

🎉la cerimonia di premiazione è prevista per il 19 settembre 2020

➡️ Il regolamento completo e maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet ufficiale del concorso:

www.obbiettivosolidarieta.it

Gli organizzatori e i curatori si impegnano a non utilizzare commercialmente e a non cedere a terzi le immagini presentate, i cui diritti di sfruttamento e diffusione rimangono di esclusiva proprietà degli autori, ad eccezione di quanto esplicitato nel presente paragrafo.

regolamento completo e maggiori informazioni

