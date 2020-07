Opera Roma, la prima del Barbiere di Siviglia dedicata al personale sanitario

Teatro dell'Opera di Roma, la prima del Barbiere di Siviglia dedicata al personale sanitario

Ieri sera al Circo Massimo abbiamo dedicato la prima del Barbiere di Siviglia, in programma per la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma, a tutto il personale sanitario che è stato in prima linea nella lotta contro il coronavirus. È stato un onore avere con noi tanti medici, infermieri e paramedici in rappresentanza di tutti i loro colleghi.Ho voluto rivolgere loro un sentito ringraziamento a nome dell’intera città, perché durante l’emergenza non hanno mai smesso di lavorare con dedizione, spirito di abnegazione e grande professionalità, rivelandosi dei veri e propri eroi del nostro tempo.D’intesa con il sovrintendente Carlo Fuortes, abbiamo dedicato loro questa serata per esprimere ancora una volta la nostra gratitudine e per rivolgere un pensiero a tutti coloro che del coronavirus sono stati vittime. La serata è stata resa ancora più emozionante dalla presenza dell’attore Yari Gugliucci, che ci ha commosso recitando la meravigliosa “Ballata degli Angeli Verdi” da lui composta durante il lockdown per omaggiare tutti gli infermieri e i medici che sono stati in prima linea durante l’emergenza.

