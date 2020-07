Racconti d’arte – Il cane lagotto nella pittura

Dopo le due Sofonisbe a cura di Claudio Strinati, nuova puntata sul ritratto del Guercino che

accarezza un esemplare della razza autoctona del Delta del Po.

Luglio 2020 – Amico fedele per antonomasia, il cane ha sempre avuto un legame molto forte con il

proprio padrone, tanto che nel corso dei secoli molti pittori hanno realizzato ritratti di signori

accompagnati dai loro fedeli compagni di caccia o di gioco. Grazie a queste testimonianze visive,

oggi noi possiamo conoscere l’aspetto e l’importanza che ricoprivano i cani all’interno del

ambiente familiare o di corte, e soprattutto l’evoluzione delle loro razze. Osservando i ritratti

nobiliari si può comprendere facilmente che i nobili preferivano i levrieri, velocissimi cani da

caccia, mentre le dame e le bambine si accompagnavano ovviamente a cani di taglia più piccola,

come gli spaniel. Quest’ultima razza divenuta un vero e proprio attributo iconografico di fedeltà

coniugale.

Alla luce di queste riflessioni, salta all’occhio un curioso dipinto appartenente alla Fondazione

Sorgente Group di Valter e Paola Mainetti che raffigura uno dei massimi esponenti della pittura

barocca italiana, il Guercino, che si fa ritrarre assieme alla madre e a un magnifico esemplare di

cane dal pelo riccio e folto.

Si tratta di un Lagotto di Romagna, una razza autoctona delle

zone paludose dell’entroterra compreso tra la città di Ravenna

e il Delta del Po, in un territorio assai familiare al Guercino, che

era originario di Cento.

Il nome Lagotto, di chiara origine dialettale (Càn Lagòt),

deriva da un piccolo paese di nome Lagosanto nel cuore della

Valli di Comacchio, i cui abitanti sono tuttora chiamati

“Lagotti”. La sua presenza in quelle zone sembra risalire

addirittura agli etruschi: raffigurazioni di un animale rassomigliante sono state individuate in

alcune pitture parietali nella Necropoli di Spina.

Ritornando al dipinto, un dettaglio di assoluta importanza è costituito dal collare dell’animale: una

fascia rossa sulla quale è riportato lo stemma araldico dei Farnese di Parma, decorato con bianchi

gigli. Una famiglia, quella parmense, per la quale Guercino portò a compimento il ciclo di affreschi

della cupola nel Duomo di Piacenza. Questo prezioso riferimento ai Fanese ci fa supporre che il

cane sia stato un dono dei duchi al Guercino, come ulteriore ringraziamento per la realizzazione di

quell’unica committenza. Un dettaglio che ci consente di datare il dipinto attorno al 1627, dopo il

compimento del ciclo di affreschi.

Considerata l’atmosfera familiare che traspare dalla composizione e la totale assenza di elementi

aulici, si può supporre che l’autore del dipinto sia da ricercarsi all’interno della cerchia ristretta dei

parenti (molti dei quali erano pittori) del Guercino e in particolare nel fratello: Paolo Antonio

Barbieri. L’attribuzione alla sua mano giustificherebbe lo stile un po’ acerbo dell’opera – in quel

periodo avrebbe dovuto avere circa 24 anni – e altresì anche un’evidente ammirazione verso il

fratello maggiore: un sentimento sincero e affettuoso che avvolge completamente la

composizione e trapela al punto da coinvolgere lo stesso spettatore in questa atmosfera tenera e

conviviale. Il dipinto di Fondazione Sorgente Group assume così un importante valore

documentale che ci aiuta ad arricchire la nostra conoscenza della vita privata del grande maestro

barocco.

Gian Maria Mairo

Curatore per la pittura

Fondazione Sorgente Group