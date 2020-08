Tutankhamon “Viaggio oltre le tenebre” a Milano

Tutankhamon, un mito che dura da millenni che continua a stupire e affascinare grandi e piccoli è in mostra fino al 30 agosto al Palazzo Reale di Milano, con “Tutankhamon Real Experience: Viaggio oltre le tenebre

Un’esperienza unica più che una visita. Il format, dopo il successo di Praga dello scorso anno, prevede infatti un’alternanza tra video immersivi in ampie sale e un’esposizione tradizionale di grande pregio con oggetti e opere dell’antico Egitto.

In questa estate in cui i viaggi all’estero sono tabù, e in cui gli italiani stanno scoprendo e riscoprendo le città d’arte, questa opportunità, a due passi dal Duomo, può davvero arricchire il nostro bagaglio della memoria e regalarci dei momenti da raccontare agli amici.

Il curatore, Sandro Vannini, ci fa rivivere infatti la storica scoperta dell’archeologo inglese Howard Carter che con la sua caparbietà portò alla luce la tomba del faraone e tutti i suoi tesori.

Il percorso viene effettuato con un’audioguida che permette un ascolto discreto dei contenuti di approfondimento dell’esposizione e consente di riprodurre in cuffia un audio davvero avvolgente delle immagini proiettate che aumenta ulteriormente l’esperienza sensoriale.

Molto suggestiva l’ultima sala di proiezione che vi farà entrare nel mondo “oltre le temebre”, ma no vogliamo rovinarvi la sorpresa.

I musei italiani sono di nuovo aperti con tutte le norme igieniche e di limitazione degli accessi, approfittiamone per viverli in tranquillità da soli o con i nostri affetti.

Per info e prenotazioni tutankhamonmilano.it

Buon viaggio