Il Magna Grecia Awards ricorda Nadia Toffa

Si è chiusa la ventitreesima edizione del Magna Grecia Awards & Fest, festival itinerante dedicato a Nadia Toffa, l’inviata delle Iene scomparsa un anno fa e cittadina onoraria di Taranto per il suo impegno in favore dei malati oncologici.

Oltre 100 i personaggi dello spettacolo, delle istituzioni, del giornalismo, dell’imprenditoria e della cultura italiana intervenuti nelle 17 serate della kermesse che si è svolta tra l’ex Distilleria Cassano e il teatro Rossini di Gioia del Colle (BA), il sagrato del convento di San Francesco.

A 80 di loro, selezionati per il contributo alla società offerto nell’ultimo anno attraverso la propria attività artistica, civile o sociale, è stato conferito l’ambito Magna Grecia Awards, l’elegante riproduzione di un uomo inginocchiato ma in equilibrio, a rappresentare la resilienza al momento difficile e la volontà di ripartire.

Hanno partecipato all’evento Carly Paoli, insignita del premio MGA e nominata Ambasciatrice del Magna Grecia Awards nel mondo, Fulvio Abbate, Michele Riondino, Renzo Rubino che ha aperto l’appuntamento con 2 brani al pianoforte, Lorenzo Zurzolo, Claudio Ferrante, Pamela Camassa, Nunzia De Girolamo, Dile (ha cantato 2 sue canzoni) e Jacopo Mastrangelo che si è esibito dal vivo alla chitarra con brani di Ennio Morricone che lo hanno fatto conoscere al mondo in tempi di Covid per le sue estemporanee dal suo balcone a Roma, Daniela Poggi, Massimiliano Varrese accompagnato dalla moglie Valentina Melis, l’esplosiva e inarrestabile Giusy Versace ed i giovanissimi rappresentanti del mondo dei millennials Eugenio Scotto, Elisa Maino, Marta Losito e Gianmarco Rottaro. Dopo l’evento tutti i presenti hanno festeggiato a Casa Isabella con una elegante cena a base di pesce e con brindisi alla edizione appena finita, salutando tutti e già pronti per la prossima edizione.