Roma:5 anni dopo mecenatismo aggiudicato restauro Basilica Ulpia

Ci sono voluti oltre 5 anni dalla stipula nell’aprile 2015 dell’intesa tra il Campidoglio, allora guidato dal sindaco Ignazio Marino, e il mecenate uzbeco Alisher Usmanov per arrivare nelle scorse settimane all’assegnazione dell’appalto per i lavori per il restauro e la ricomposizione della Basilica Ulpia al Foro di Traiano.

Con una prima parte, circa 500 mila euro, del finanziamento da 2 milioni erogato dal magnate sono state restaurate tra il 2015 e il 2017 la sala degli Orazi e Curiazi ai Musei Capitolini e la fontana del Quirinale.

Il 30 luglio e’ arrivata l’aggiudicazione di un lungo bando di gara (il progetto esecutivo e’ datato dicembre 2018) del Campidoglio per un importo poco superiore ad 1,2 milioni di euro per procedere all’anastilosi, ovvero alla ricomposizione, delle colonne della navata centrale della Basilica Ulpia. Un progetto che punta a far percepire la grandezza sia in altezza sia in profondita’ del sito, costruito all’inizio del secondo secolo secolo dopo Cristo.