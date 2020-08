Orte e il suo fascino unico meritano un calendario

Il calendario s’intitola “Orte 2021 – Storia, bellezza, umanità” e suddivide le attrazioni turistiche della città in aree tematiche: il centro storico, l’epoca medievale, l’età romana, i sotterranei, gli eventi come l’Ottava di sant’Egidio e la processione del Venerdì santo e i piatti tipici del territorio.

Per ogni foto una didascalia che spiega la storia e il significato dell’immagine ritratta.

Il calendario sarà presentato ufficialmente domenica 30 agosto nell’ambito del festival Filoteo Alberini, subito dopo la consegna del premio Alberini a Marco Bellocchio. Nel frattempo la pro loco ha già iniziato la distribuzione negli esercizi commerciali.

“Sono veramente orgogliosa di questo prodotto – commenta la consigliera Valeria D’Ubaldo che ha curato l’opera -. È la prima volta che si realizza un’iniziativa del genere a Orte e credo che possa essere qualcosa di prezioso non solo per i turisti, ma anche per gli ortani stessi. Molti di noi passano davanti a certi monumenti e certi panorami tutti i giorni, ma non conoscono realmente il valore di quello che hanno di fronte agli occhi. Non a caso, nell’introduzione al calendario, il sindaco Giuliani ha lanciato giustamente un appello: ‘Venite a vedere la grande bellezza di Orte’”.