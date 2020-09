Il Colori del Lusso: nuova mostra in Galleria Vittoria

Mercoledì 30 settembre dalle ore 18.00 la Galleria Vittoria da appuntamento al suo pubblico dopo la lunga chiusura per l’emergenza sanitaria e lo fa con la mostra personale di Flaviana Pesce “I Colori del Lusso” a cura di Tiziana Todi.

La mostra “i Colori del Lusso” svela la ricerca artistica degli ultimi anni di Flaviana Pesce attraverso passioni, interessi e i sogni che l’artista esplora liberamente e riporta sulla tela giocando con forme e colori.

La mostra ci offre una lettura concettualmente irriverente degli oggetti della quotidianità creandone una simbologia contemporanea e non convenzionale con una velata nuance talvolta malinconica, esaltando una personalità fieramente avversa alle convenzioni.

scrive di Flaviana Pesce la curatrice Tiziana Todi:

“Flaviana è figlia del suo tempo, sa trarre l’ispirazione da ciò di cui ama circondarsi, che perlopiù sono cose insolite e sfarzose. I suoi idoli sono griffati ed attuali, ma con la consapevolezza di una cultura che proviene dai tempi passati che lei sa coniugare alla perfezione per ottenere il risultato che imprime sulla tela.

I colori sono il suo linguaggio, mezzo espressivo potente con cui interpreta il mondo e se in apparenza proprio il mondo esterno è il protagonista, la visione e i valori sono la forza e il vero fulcro di ogni opera che non si racchiude all’interno di una cornice, ma ha una vitalità debordante i confini della tela.

A prima vista le opere sembrano attingere alla cultura popolare, ma realtà Flaviana sa unire l’esternalizzazione individuale con l’utilizzo di oggetti di massa, nonostante questi possano sembrare assolutamente estranei e lontani dal mondo interiore.

In ogni opera racconta il suo vissuto, con un chiaro intervento ironico, provocatorio dimostrando che l’arte è libera e può anche essere un prodotto da realizzare con il lusso o attraverso gli oggetti della quotidianità. Ci offre una chiave di lettura stimolante, che tende di conseguenza ad un risultato che ha una valenza che va oltre l’apparenza, aiutandoci a riflettere sul concetto del bello, la sua evoluzione, sulla visione oggettiva e l’espressione dell’individualità.

Le opere di Flaviana Pesce non ci lasciano mai indifferenti e sono sempre molto interessanti, ammaliano i sensi sin da subito attraverso la magia cromatica e catturano poi più profondamente, incuriosendo e invitando a leggere il messaggio autentico che l’artista ci consegna attraverso i segni a volte più eloquenti a volte meno immediati, ma pur sempre ricchi di senso.”

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

+ 39 0636001878

info@galleriavittoria.com

ORARIO DI APERTURA

Da lunedì a venerdì 15.00 – 19.00

Fuori orario su appuntamento

VISITA LA MOSTRA IN SICUREZZA.

Gli accessi allo spazio espositivo saranno contingentati per un massimo di 6 visitatori contemporaneamente ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.



Galleria Vittoria -Via Margutta 103 – Roma info@galleriavittoria.com – Rome, RM 00178