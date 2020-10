Garbatella IMAGES 2020

Un progetto ideato e curato da 10b Photography e Francesco Zizola con la direzione di Oriana Rizzuto.

Opening sabato 3 ottobre 2020 h 18:30

Mostra di fotografie di Bénédicte Kurzen e Claudia Corrent, cortometraggio di Gherardo Gossi e Francesco Zizola, con le memorie fotografiche del quartiere e contributi video d’archivio dell’Istituto Luce Cinecittà.

10b Photography presenta la terza edizione di Garbatella IMAGES, un progetto ideato e curato da Francesco Zizola, con la direzione di Oriana Rizzuto, che prende forma in una mostra fotografica diffusa, tra gli spazi di 10b Photography e gli storici lotti del quartiere romano. Protagonisti di questa edizione, in mostra dal 3 al 18 ottobre, le fotografie di Bénédicte Kurzen e Claudia Corrent, il cortometraggio di Gherardo Gossi e Francesco Zizola, e i laboratori educativi sull’immagine per i giovani abitanti del quartiere.

L’iniziativa è parte del programma Estate Romana 2020 promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale. Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2020 – 2021 – 2022” e fa parte di Romarama, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale in collaborazione con SIAE.

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna Garbatella IMAGES con una nuova edizione che si inserisce in un progetto triennale dal titolo Memoria tra Passato, Presente e Futuro. Prosegue quindi la riflessione sulla storia custodita dalla Garbatella e sulle sue potenzialità attraverso un lavoro di ricerca e riscoperta di immagini degli archivi privati degli abitanti del quartiere e la produzione di nuove opere fotografiche di artisti di fama nazionale e internazionale quali Bénédicte Kurzen e Claudia Corrent.

A questi due momenti si affianca una sezione cinema con la realizzazione di un cortometraggio firmato da Gherardo Gossi e Francesco Zizola, primo episodio di una trilogia. Anche per questa edizione saranno presenti materiali audiovisivo di archivio per riscoprire aneddoti, storie collettive e narrazioni del quartiere grazie ad una approfondita ricerca del team curatoriale.

Garbatella IMAGES inaugura questa nuova edizione proprio attraverso una ricerca sul tempo.

Architetture eleganti e natura rigogliosa. Quartiere storico, sorto nei primi anni del Novecento, una città nella città, una borgata già modello di architettura e urbanistica: uno degli esempi più noti di città giardino. Garbatella, nel febbraio 2020, ha festeggiato 100 anni, ricorrenza che vede un intero quartiere riscoprire il proprio paesaggio e gli eventi privati e collettivi che lo hanno segnato.

«Per questa terza edizione del progetto – afferma il curatore Francesco Zizola – e pensando alle successive due, ho chiesto agli artisti coinvolti di rileggere “Le città Invisibili” di Italo Calvino per cercare di stimolare la creazione di opere che contengano le migliori riflessioni su questo quartiere dalla storia così particolare.

Perché “non solo di documenti è fatta la città – secondo Italo Calvino – “ma di relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato”. Consapevole che “l’arte sia una delle migliori bussole per intravedere nelle città, quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati”.

Opening sabato 3 ottobre 2020 h 18:30

GARBATELLA IMAGES continua il suo lavoro sul territorio anche con una serie laboratori di introduzione alle immagini rivolti ai più giovani con Claudia Corrent che si sono svolti il 12 e il 13 settembre nella sede di Casetta Rosa a Garbatella. I due incontri sono stati pensati per far giocare i bambini con le fotografie di famiglia attraverso una tecnica antica chiamata cianotipia e con i diorami, creando scenari immaginari con le scatole da sardine.

L’obiettivo è di raccontare, valorizzare e far conoscere lo storico quartiere romano di Garbatella e le sue diverse anime, sia ai residenti della zona che a tutta la popolazione romana, e con un respiro sempre internazionale dell’iniziativa, grazie alle collaborazioni artistiche partner del progetto.

GARBATELLA IMAGES è un progetto site specific, sia nelle modalità espositive che nei contenuti, mette in luce le caratteristiche uniche del quartiere, la prossimità e la mescolanza tra spazi pubblici e privati, il senso di comunità, il legame con la storia e con il territorio.

GARBATELLA IMAGES, attraverso la produzione di nuove opere e il lavoro sugli archivi storici privati e pubblici, l’identificazione dell’immagine come veicolo di memoria, strumento di relazione e di ricerca contemporanea, porta alla costruzione di una nuova eredità culturale e rafforza quella già fortemente presente e riconoscibile nel quartiere.

Informazioni:

Ingresso contingentato presso 10b Photography

Via San Lorenzo da Brindisi, 10b, 00154 Roma

Ingresso libero nei lotti di Garbatella

Prenotazione obbligatoria per le visite guidate e i laboratori

Tel. 067011853 e 0670306913

Email: info@10bphotography.com

Social networks: Facebook: 10bphotography; Instagram: 10bphotography www.10bphotography.com