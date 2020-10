La Nuvola non chiude. Ma rilancia con #Bealice

La Nuvola non si ferma e gioca la carta dell’audiovisivo. “Inutile fare bilanci in un momento come questo, cioè mentre siamo nella tormenta. Oggi possiamo solo immaginare delle azioni concrete che possano consentirci di non interrompere il flusso di energie positive che ha preso vita al festival e che con ogni sforzo intendiamo mantenere acceso. Alice nella città si conclude ma non si ferma: sentiamo molto forte la responsabilità di sostenere l’industria audiovisiva, gli autori e tutti i protagonisti del settore, immaginando il futuro in cui i film potranno nuovamente uscire nelle sale e il pubblico potrà andare nei cinema. Resteremo accanto alle Distribuzioni e a tutti i titoli che abbiamo proposto nella nostra diciottesima edizione, quella della maturità”. Lo affermano Fabia Bettini e Gianluca Giannelli creatori e direttori della sezione Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma.

“Abbiamo creato l’hashtag #bealice ovvero: essere Alice non è solo il festival ma durante tutto il corso dell’anno accanto anche alle istituzioni scolastiche. Resilienza e appartenenza: #Bealice non è identità personale ma collettiva. Da subito la piattaforma ‘Scelte di Classe’ si renderà attiva per tutte le scuole con le quali già collaboriamo e che ne faranno richiesta. Riuniremo tutti i partner che sono al nostro fianco per studiare assieme a loro e azioni concrete”, affermano Fabia Bettini e Gianluca Giannelli creatori e direttori della sezione Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma”.

Si tratta dell’apertura della Sala Alice Timvision presso la Nuvola all’Eur, che ha intercettato un nuovo pubblico che non frequentava il festival e ha creato un nuovo polo nella città di Roma che rimarrà acceso. “Si è concluso”, ha spiegato Antonio Rosati amministratore delegato di Eur Spa, società proprietaria del Convention Center La Nuvola “l’esperienza della Nuvola nel settore cinematografico con la chiusura di questa edizione di Alice nella Città, che si conferma una realtà innovativa e di talento. È stata la nostra prima esperienza – continua Rosati – con il Cinema e con piacere abbiamo registrato un grande successo di pubblico, nonostante il delicato momento che stiamo tutti vivendo. Il mio appello è alle case di distribuzione e produzione cinematografica: venite alla Nuvola, una straordinaria cornice per le vostre opere e, grazie agli ampi spazi, riusciremo a garantire gli spettacoli in totale sicurezza”.