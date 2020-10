Foglie d’Erba la nuova mostra di Monogramma

Monogramma arte contemporanea, presenta 9 opere dell’artista Luigi Menichelli in una mostra dal titolo “Foglie d’erba”.

L’artista, ormai da diversi anni, lavora con le foglie (in particolare fico e magnolia, grandi e di particolare impatto estetico), conferendo un’armonia ed una leggerezza assolutamente riconoscibili alle proprie opere. Le foglie sono leggere e nello stesso tempo pesanti di significato. Si potrebbe anche parlare di nuova vita : le foglie che cadono dagli alberi e rinascono all’interno di un’opera d’arte.

“Il più minuscolo germoglio ci dimostra che in realtà non vi è morte e che se mai c’è stata conduceva alla vita e non aspetta il termine per arrestarla e che cessò nell’istante in cui la vita apparve” (Walt Whitman “foglie d’erba”).

“Quando per la prima volta ho avuto modo di vedere l’opera di Luigi Menichelli nella galleria del caro amico Morabito in Via Margutta – strada a me cara perché dal giorno del mio arrivo a Roma, nel lontano 1962, era lì che vivevo e lì che ho avuto l’opportunità di incontrare gli artisti dell’epoca – sono stato immediatamente colpito dalla bellezza dell’opera dell’artista, che, con la sua intuizione di trasformare la materia vegetale in opera mirabile, è riuscito in un’estrema sintesi a coniugare il bello della natura con il bello dell’arte. Le sue opere, una delle quali ha lo spazio principale nella mia galleria personale, mostrano essenze vegetali che, con una molteplicità di manifestazioni cromatiche, le rendono vive e palpitanti come se fossero ancora esistenti. Questa intuizione che, come ho detto, coniuga ciò che la bellezza del creato produce e che la fervida mente dell’artista riesce a trasmettere nella memoria di chi la guarda, fa sì che quest’opera pregevole abbia avuto, come è noto, nel tempo della sua vita i successi meritori che era giusto avesse. Il mio entusiasmo per la sua opera, essendo lui un mio coetaneo, è maggiormente manifesto per la compresenza reciproca della centralità nelle nostre vite della componente “arte”: salvifica, nel caso mio, dal turbinio del mio esistere, e essenziale, nella sua, come il curriculum ampiamente dimostra. La sua arte, inoltre, ha rappresentato la bellezza non soltanto nel nostro Paese ma anche nel mondo, a Londra, a Parigi, dimostrando che la genialità della sua arte ha riconoscimenti, come merita, anche internazionali e di ciò il nostro Paese dovrebbe, giustamente, rendergli merito”. (Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele)

INAUGURAZIONE

Venerdì 30 ottobre 2020 ore 18.30

Luigi Menichelli

“Foglie d’erba”

via margutta, 102 – 00187 Roma – tel. +39 06 32650297 Fax +39 06 32655574 www.monogramma.it

La mostra resterà aperta con i seguenti orari :

tutti i giorni escluso i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00