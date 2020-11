Al Tufello un murale di 15 metri dedicato a Gigi Proietti

Si inaugura oggi al Tufello il murale di 15 metri dedicato a Gigi Proietti. L’attore romano, scomparso lo scorso 2 novembre, ha trascorso la propria infanzia nel quartiere, e non è quindi casuale la scelta del muro del palazzo Ater in via Tonale 6 che ospiterà l’opera realizzata da Lucamaleonte.

L’appuntamento è per le ora 15 in via Tonale 6 (è possibile seguire l’evento in diretta streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio). Saranno presenti l’assessore regionale alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani, e il Ceo della AS Roma, Guido Fienga. Partecipano anche Andrea Napoletano, direttore di Ater Roma, e l’artista Lucamaleonte.