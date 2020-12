Riapre il Mausoleo Augusto: da 1 marzo a 21 aprile visite gratis

Riaprira’ l’1 marzo al pubblico il mausoleo di Augusto dopo i lavori di recupero e restauro. Una riapertura, in tempi di Covid, che la sindaca Virginia Raggi ha definito “un messaggio di speranza”.

“Dal 1 marzo, giorno della riapertura, fino al 21 aprile, Natale di Roma, la visita sara’ gratuita per tutti – ha detto Raggi – e per tutto il 2021 sara’ gratis per i romani. E’ un regalo che faccio ai miei concittadini. Invito tutti a prenotarsi”.

Dal 21 dicembre sara’ aperto il sito per le prenotazioni e “potremo organizzare le visite fatte per il rispetto delle norme Covid”.

“Credo fortemente nella sinergia che si sta creando in tante parti della citta’ – ha aggiunto Raggi – Pubblico e privato possono lavorare insieme per un obiettivo comune. Credo che questa sia la strada su cui dobbiamo continuare a camminare. E’ stato un grande lavoro di squadra”.

Interventi anche sulla piazza. “Questo monumento eccezionale scompare alla vista – ha detto la sindaca -. Quindi contemporaneamente al recupero della parte monumentale procediamo a spostare il capolinea dei bus e alla progressiva pedonalizzazione della piazza per valorizzarlo e dare l’importanza che merita. Restituiamo la piazza ai cittadini”.