Roma: Raggi presenta “Facciamo finta che…tutto va ben”

“Ancora prima di questi ultimi provvedimenti, sapevamo che sarebbe stato un Natale con alcuni limiti e cio’ non di meno abbiamo pensato che Roma avesse necessita’ di guardare al futuro, di avere dei segni di ottimismo e speranza. Sicche’ abbiamo presentato un programma molto vasto di iniziative per illuminare la citta’, perche’ la luce porta speranza. Pero’ non e’ solo la luce che porta speranza, c’e’ un altro elemento che ci rincuora ed e’ la musica. Grazie ad un’idea di Maurizio Costanzo e Pino Strabioli e’ nata l’idea di portare un open bus in giro per Roma, per portare musica. Una musica che va alle nostre radici, le canzoni e l’identita’ di Roma e dei romani”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha presentato alla stampa l’iniziativa “Facciamo finta che tutto va ben!” che si svolgera’ nel periodo natalizio nelle strade della Capitale.

“Su questo autobus ci sara’ l’orchestra di Ambrogio Sparagna che diffondera’ canti natalizi, ma anche le musiche di Gabriella Ferri, Rino Gaetano e Franco Califano. L’idea del nome di questa iniziativa, nasce da Maurizio Costanzo, “Facciamo finta che…tutto va ben” ha proseguito la Sindaca – Dobbiamo tornare a sperare e a vedere il bicchiere mezzo pieno. L’autobus si muovera’ dal centro alla periferia in quattro date (22-23-30 dicembre, 4 gennaio) dalle 16:30 alle 18:30 la nostra citta’ sara’ animata oltre che dalle luce anche dalla musica”.

L’iniziativa di Roma Capitale, in collaborazione con Fondazione Musica per Roma e con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura, prevede quattro appuntamenti di musica itinerante per la città: nei giorni 22, 23 e 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021, dalle ore 16.30 alle 18.30, Ambrogio Sparagna e i solisti dell’Orchestra Popolare Italiana (Raffaello Simeoni, Valentina Ferraiuolo, Erasmo Treglia), a bordo di un open bus turistico a due piani, coinvolgeranno e animeranno le vie della Capitale proponendo una selezione di canzoni tradizionali del Natale, brani del repertorio più tradizionale delle borgate romane e della campagna romana e alcuni brani di autori e interpreti eccezionali legati alla storia della città.Così dal saltarello o dalle pastorali per zampogna si passerà ai brani di Franco Califano come “Roma nuda” o “La nevicata del 56”, alle ballate degli Scariolanti del litorale si alterneranno i grandi classici di Gabriella Ferri come “Pe lungotevere”, “Dove sta Zazza” o “Il valzer della toppa”, e dai canti natalizi dei carcioffolari, si arriverà ad un omaggio anche a Gigi Proietti con “Nun me da retta Roma” e a un romano d’adozione come Rino Gaetano con “Berta filava” o “Il cielo è sempre più blu”. Una occasione per riannodare i fili e le note che fanno di Roma uno degli scrigni più curiosi di tradizione e nuova musica italiana. Infine un omaggio speciale a Trilussa per ricordarlo a 70 anni dalla morte.