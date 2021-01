Altaroma, sfilate in digitale da Cinecittà

Oltre a posticipare di un mese le sfilate a causa della pandemia (in genere sono a fine gennaio) Altaroma ha scelto di presentare in digitale dal 18 al 20 febbraio, la sua rassegna che si svolgerà negli studi di Cinecittà. Lo annuncia una nota di Altaroma, dove di precisa che l’edizione straordinaria, in assenza di pubblico, parte dalla piattaforma inaugurata a settembre, e vedrà tornare in pedana circa 90 brand emergenti.

Rinnovando il sodalizio con l’Istituto Luce-Cinecittà, Altaroma, che già aveva presentato qualche edizione di sfilate dagli Studios, presenta così un’edizione scenografica della rassegna a cui si potrà assistere attraverso la piattaforma digitale – https://digitalrunway.altaroma.it/it/. Le sfilate saranno in diretta, aperte a al pubblico e agli operatori di settore i quali, accedendo a una speciale sezione privata, potranno interfacciarsi direttamente con i designer e richiedere informazioni e materiali. In programma dodici sfilate, che vedranno tra gli altri alcuni tra i finalisti di Who is on next? 2020, tre talk, unao al giorno, realizzati in collaborazione con la Business School del Sole 24 Ore, performance, nonché la settima attesa edizione di Showcase, il format dedicato ai giovani brand emergenti che attira buyer e stampa da ogni angolo del mondo. Settantotto brand selezionati, tra loro alcuni già pre