Un evento come quello dei 150 anni di Roma nel ruolo di Capitale, non può non far parlar di sé.

Per contribuire alle celebrazioni dell’importante ricorrenza, RadioColonna, network dell’informazione, da sempre al centro delle cronache cittadine, ha realizzato un video che racconta un secolo e mezzo di ‘Città Eterna’ riassunti in pochi minuti e altrettanti passaggi cruciali della sua storia.

Si parte dal 1871, anno della “Breccia di Porta Pia”, per arrivare ai grandi eventi cittadini che hanno contraddistinto la storia del ‘900 e dei primi anni del 2000 di Roma Capitale.

Un racconto che spazia dal ricordo dei film d’autore, indimenticabili, girati tra le strade e i monumenti di Roma al Giubileo del 2000, straordinario bagno di folla e di fede che ha aperto il nuovo millennio, passando attraverso le immagini delle Olimpiadi del ‘60.

Un mix di materiali di archivio selezionati per fissare nella memoria collettiva il ruolo di primo piano della Capitale, festeggiato con l’emissione del francobollo dell’anniversario firmato da Marco Catani. Una ‘vignetta’ che punta su una lettura immediata del messaggio e sulla combinazione di quattro elementi grafici: lo stivale e la fascia tricolore sullo sfondo, lo stemma con la sigla SPQR e il numero 150 in primo piano.

La tiratura di stampa del francobollo è di 300 mila esemplari, ognuno disponibile al costo di 1,10 euro (rientrando così nel piano tariffario ‘B’ della Posta ordinaria).