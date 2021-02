Renzi e il principe saudita: il murale di Greb in via dei Chiavari

L’ultimo murale di Harry Greb apparso sui muri della Capitale ha come protagonista Matteo Renzi, raffigurato mentre stringe la mano al principe ereditario saudita Mohammed bin Salam.

Il riferimento è al caso Arabia Saudita, esploso nei giorni scorsi, nel pieno della crisi di governo: Matteo Renzi va a Riad, in Arabia Saudita, per partecipare a una conferenza sull’innovazione organizzata dal Future Investment Initiative, organismo controllato dalla famiglia reale saudita. Il leader di Italia Viva appare in un video in cui si rivolge al principe ereditario del Paese Mohammad bin Salman, definendo l’Arabia Saudita il luogo ideale “per un nuovo Rinascimento”.

“In un momento di crisi politica, caratterizzata da una fase delicata di transizione, ho voluto focalizzare l’attenzione su chi ha determinato la caduta del governo, dimostrando così di avere più a cuore i propri interessi e le proprie strategie piuttosto che il bene del Paese, stringendo discutibili alleanze in nome di un ‘nuovo Rinascimento’ “, spiega Harry Greb.

L’opera si trova proprio vicino a corso del Rinascimento, in via dei Chiavari.