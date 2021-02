L’Atac rimuove la linea Rodari

Non c’è più la linea bus ‘Fantastica’ dedicata a Gianni Rodari, che attraversava luoghi immaginifici dei suoi libri idealmente incarnati in piazze e vie di Roma. L’Atac ha rimosso la F140 dalle due fermate in cui era stata installata la settimana scorsa. Secondo quanto riporta Askanews, l’azienda dei trasporti ha così motivato la rimozione: “Quelle sono paline di servizio pubblico e quindi non possono essere adibite ad installazione artistica senza preavviso rischiando di disorientare i cittadini

La linea F140 era l’omaggio di un anonimo per i 100 anni dalla nascita di Rodari. I bus della linea Fantastica partivano da Stazione Rodari, raccogliendo passeggeri a Campidoglio al Pistacchio e a Piazza Munari. Alla fermata Sarzana del quartiere Trullo c’era La Torta in Cielo. Nei giorni feriali circolava fino alle 25, mentre la domenica addirittura fino alle 33,30.