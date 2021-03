Cento anni fa nasceva Nino Manfredi, il libro ricordo del figlio

A cento anni dalla nascita, Nino Manfredi viene festeggiato anche in libreria. Prezioso il ritratto inedito e commosso ‘Un friccico ner core’ (euro18) del figlio Luca Manfredi, che esce oggi, 11 marzo, per Rai Libri, disponibile anche negli store digitali. Entrato nelle case di tutti gli italiani con la naturalezza di un amico di famiglia, Nino Manfredi ci ha stupito, emozionato, fatto ridere e commosso in sessant’anni di carriera, dal primo trionfo a Canzonissima nel 1959 ai suoi cento è più film, per il grande e piccolo schermo, da ‘Il padre di famiglia’ a ‘Straziami ma di baci saziami’ e ‘Pane e cioccolata’ all’indimenticabile Geppetto nello sceneggiato televisivo ‘Le avventure di Pinocchio’ di Luigi Comencini. Saturnino Manfredi, vero nome dell’attore, nato il 22 marzo 1921 a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, aveva mille qualità, ma anche tante debolezze, fragilità e paure: un “impasto” complicato di ingredienti umani, che hanno plasmato l’attore, il marito, il padre e il nonno.

Come racconta il figlio Luca, regista e sceneggiatore cinematografico e televisivo, era un po’ come il pane casareccio della sua terra ciociara: compatto e saporito fuori, ma con tanti “buchi” nascosti al suo interno. Dando voce ai 100 volti di suo padre Luca Manfredi ha mostrato un lato diverso, privato e intimo dell’artista a tutto tondo che è stato Nino Manfredi. Alla riscoperta dell’uomo e dell’artista invita anche l’imponente biografia ‘Alla ricerca di Nino Manfredi’ (pp 448, euro 25) di Andrea Ciaffaroni, tra i maggiori esperti italiani di comicità, che esce il 18 marzo per Sagoma editore ed è stata realizzata grazie al prezioso supporto del Centro Sperimentale di Cinematografia e impreziosita da quasi 150 foto rare e molte inedite provenienti anche dall’archivio personale della famiglia Manfredi. Il libro è il frutto di numerosissime interviste e lunghe indagini condotte in decine di archivi con il recupero di soggetti inediti e la voce della moglie Erminia Ferrari. Con la collaborazione di Carlo Amatetti, la biografia è anche arricchita dai contributi dei critici Alberto Anile e Alberto Crespi.