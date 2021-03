Tutti a Tavola, la mostra sulla convivialità

A seguito del nuovo DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30, la mostra “Tutti a Tavola”, che si sarebbe dovuta aprire il 17 marzo 2021, sarà interamente visitabile online sul sito di Galleria Vittoria. #ArteinZonaRossa

La Galleria Vittoria è dell’idea che l’arte non si ferma e a differenza dello scorso marzo questa volta era preparata ad eventuali chiusure inaugurando online il 17 marzo la mostra “Tutti a Tavola” a cura di Tiziano M. Todi, per poi proporla in presenza alla riapertura delle attività. La mostra è arricchita dagli interventi della Pasticciera Sofia Fabiani, dal Medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione Edoardo Mocini e della Dottoressa di ricerca in Comunicazione Elisabetta Trinca.

Gli artisti in mostra sono: Tiziana Befani, Paolo Berti, Alessandro Cignetti, Maria Rita Gravina, Roberto Nizzoli, Tommaso Pensa, Daniela Poduti Riganelli, Anna Proietti, Anna Ricca, Anna Saegesser Pavone, Emanuela Sannipoli, Chicca Savino e TXTProject.

Dopo “Zona Rossa” e “I tarocchi, palcoscenico dell’universo” la Galleria Vittoria continua il suo programma espositivo, con una mostra che ripropone il gusto dello stare insieme a tavola e della convivialità. Un ciclo di tre mostre che vede come assoluti protagonisti il nostro presente, passato e futuro.

Nel nostro più recente passato è stata la civiltà contadina a vivere di convivialità a tavola: in questo spazio si celebravano feste liturgiche ed eventi stagionali, si educavano le nuove generazioni e si parlava di politica.

Tutto questo ha rappresentato dunque un forte strumento comunicativo, un momento in cui stabilire e mantenere i rapporti interpersonali. Il fruitore quindi si nutrirà dell’incontro con l’arte proposta in mostra, come si nutre dell’incontro con il cibo insieme alle persone di cui si circonda.

Il cibo dunque come sinonimo di amicizia, piacere di stare con gli altri condividendo qualcosa di se stessi. Gli artisti in mostra sono chiamati a coinvolgere il pubblico con le proprie opere d’arte, con un solo pensiero che spunterà dalla mostra, ovvero che l’ultimo periodo ci ha tolto il sapore e l’odore del cibo che cambia il gusto della nostra conversazione.

