Il Dantedì di Atac, in metro si ascolta la Divina Commedia

Oggi in occasione dei 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, Atac in collaborazione con la casa editrice Emons Libri & Audiolibri, Roma Servizi per la Mobilità e Telesia, renderà omaggio al poeta con il “Dantedì”: per l’intera giornata saranno trasmessi alcuni stralci dei brani più conosciuti estratti dalla Divina Commedia, su Radio Roma Mobilità e sugli schermi Telesia in banchina e a bordo treno. Lo comunica Atac in una nota.

“Dante quest’anno sarà celebrato nell’intero Paese, e Atac ha scelto di ricordarlo con i clienti in viaggio in metropolitana attraverso la lettura della Divina Commedia, l’opera italiana per eccellenza. I viaggiatori potranno ascoltare i versi di Dante letti e interpretati dalla voce di Vittorio Sermonti, scrittore e regista televisivo, a cui la Rai affidò nel 1987 la registrazione radiofonica di tutti i cento canti della celebre opera e che oggi sono pubblicati da Emons Libri & Audiolibri – spiega la nota di Atac -. Le pillole audio e video racchiuderanno in 30 secondi gli estratti più celebri del lavoro che Alighieri scrisse nel suo lungo esilio in lunigiana. ‘Signore e signori, attenzione Dante in arrivo’, questo il claim che annuncerà ai passeggeri in transito nelle metropolitane, l’esecuzione del brano. Chi non riuscirà a intercettare i versi del Poeta in metropolitana, potrà ascoltare l’omaggio a Dante in streaming su Romamobilita.it, nella sezione ‘Ascolta in streaming’ dove verranno trasmesse alcune delle pillole”, conclude la nota di Atac.