Torna “Artigiani in mostra” nella Coffee House di Palazzo Colonna

Nuova spring edition di Lux Area Center con il format “Artigiani in Mostra” in collaborazione con Officine Creative Market. Dopo quella dello scorso marzo torna il 10 e l’11 aprile l’esposizione di alto artigianato italiano. La location settecentesca della Coffee House di Palazzo Colonna (in piazza SS. Apostoli 67) a pochi passi dalla centralissima piazza Venezia, ospiterà venti artigiani provenienti da ogni parte d’Italia.

Sabato 10 e domenica 11 aprile 2021 (dalle 11 alle 19:30) sarà possibile acquistare articoli di selezionati creativi di alto artigianato (moda, bijoux, accessori, complementi di arredo). L’accesso allo “Spring Market” è gratuito.

Tra i creativi in mostra, due nomi dell’alta moda: Anton Giulio Grande – stilista di haute couture – e Alessandra Cappiello – stilista del brand Morfosis – in esposizione con una serie di capi dedicati alla primavera/estate 2021.

Per la parte dedicata al gioiello Emanuela Vannini Design; Indigeno Jewels (brand ideato da Andrea Montelli, Beniamino Masucci e Simona Falanga). Saranno esposti anche i dipinti che lo stilista Massimo Bomba ha dedicato ad allegorie femminili e personaggi storici. In vendita anche le borse Le cose di Thea, originali creazioni realizzate con tessuti d’alta moda.

Per la parte accessori Buttons Creazioni (bijoux realizzati dal recupero di bottoni vintage di grandi firme come Chanel, Yves Saint Laurent e gemelli da polso); Massimiliano Caterini (con le sue contemporanee creazioni in ottone, metallo e rame); Agua Jewels.

In esclusiva al Lux Area Center i complementi d’arredo in plexiglass di Plex Art di Donato Pompa. Per il design, gli originali complementi d’arredo di Art Doc di Alfredo Lalli (lampade, tavolini, sculture in legno in resina, quadri in resina su ferro e oggettistica realizzata rigorosamente a mano con materiale riciclato). E ancora, da Pescara la qualità dei tessuti tessili abruzzesi promossa da Monica Patricelli con la sua linea di chemisier e camicie da donna “Tutte dicono I love you” e Marvin Gelber (dal 1962 la tradizione artigianale delle camicie da uomo). Sempre dall’Abruzzo Manuela Fiadone, artista del restauro e pittrice in esposizione con particolari complementi d’arredo. Malachica che propone felpe e t-shirt glam rock. Sarà presente anche Eire Mota, nota fashion expert, per dei consigli sugli outfit da indossare questa primavera/estate.

Non solo shopping ma anche solidarietà.

Ospite del market di primavera l’associazione Mondo Solidale Onlus, che esporrà un’originale linea di borse in tessuto riciclato, il cui ricavato sarà devoluto in progetto d’aiuto alle popolazioni africane. Non mancherà l’AIL Roma (Associazione Italiana contro la Leucemia e i Linfomi Onlus), che proporrà articoli moda uomo/donna il cui ricavato sarà destinato alla ricerca scientifica; e l’associazione Un Tesoro di Cane Onlus, che si occupa del recupero e dell’adozione dei cani abbandonati nei canili del Sud Italia. In un’atmosfera salottiera e informale, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, con ingressi scaglionati e distanziati si potrà vivere un’esperienza di shopping davvero esclusiva in uno dei più bei palazzi storici italiani.

Chi volesse prenotare uno spazio espositivo può farlo inviando un’e-mail a luxareacenter@yahoo.com www.officinecreativemarket.com/p/luxareacenter.html