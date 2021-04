“Trattativa”, la docuserie che racconta chi provò a salvare Moro

Gli audio mai ascoltati della Commissione Moro, i testi e le immagini inedite del diario di Amintore Fanfani dei 55 giorni, le interviste ai protagonisti di quella tragica vicenda. In 10 puntate, la docuserie “Trattativa. La storia di chi provò a salvare Moro“, con contenuti extra e fotografie, la ricostruzione del tentativo di salvare la vita al presidente della Democrazia Cristiana, rapito il 16 marzo 1978 e assassinato il 9 maggio dello stesso anno dalle Brigate Rosse.

È possibile ascoltare per la prima volta i contenuti delle bobine delle audizioni della Commissione Moro e di leggere e guardare le fotografie del diario di quei giorni scritto da Amintore Fanfani, allora presidente del Senato. La docuserie, curata da Francesco De Leo contiene, tra le altre, le testimonianze di Claudio Martelli, Franco Piperno, Claudio Signorile, Luciano Violante e Luigi Zanda.

Prodotto da Mondadori Scienza, Storiainpodcast (clicca qui per ascoltare) è un inedito ed esclusivo viaggio nel passato che con 10 canali tematici si rivolge alla grande community di appassionati di storia per raccontare le grandi vicende della civiltà umana. Storici e divulgatori contemporanei interpretano i fatti del passato in un formato innovativo e tecnologico – il podcast – che sta modificando il mondo dell’informazione.

Sul sito web dell’ansa (clicca qui) è possibile ascoltare per la prima volta un passaggio dell’audizione di Bettino Craxi alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla strage di Via Fani sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia (6 novembre 1980), tratta da una bobina custodita presso l’Archivio Storico del Senato della Repubblica e desecretata nel luglio 2020 dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e dal presidente della commissione per la Biblioteca e Archivio Storico del Senato Gianni Marilotti.

Guardare alcune foto del diario autografo di Amintore Fanfani, presidente del Senato durante la prigionia di Aldo Moro. Ascoltare le testimonianze di due protagonisti della vicenda: Luciano Violante e Franco Piperno. Violante, membro autorevole dell’allora Partito Comunista Italiano, risponde alla domanda se sia stato fatto tutto per la salvezza di Moro. Franco Piperno, allora leader dell’Autonomia Operaia, movimento della sinistra extraparlamentare, racconta la spaccatura creatasi nelle Brigate Rosse dopo la decisione di uccidere il prigioniero e del suo incontro a Roma con il brigatista Mario Moretti a solo un mese dall’assassinio di Moro.