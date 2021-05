Al via la mostra per il centenario della nascita di Sordi

Si aprono di nuovo le porte della casa di Alberto Sordi. Oggi una mostra per celebrare il centenario della sua nascita permette di visitare, fino al 1 agosto,”i luoghi della vita intima e quotidiana di uno degli artisti più grandi che Roma e l’Italia abbiano mai avuto”. Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“La mostra, promossa dalla Fondazione Museo Alberto Sordi con Roma Capitale – aggiunge – è stata inaugurata a settembre e ha fatto registrare in poco tempo la presenza di molti visitatori entusiasti, e io sono tra quelli. Con la notizia della riapertura sono arrivate già migliaia di prenotazioni, segno di ripresa del fermento culturale cittadino e conferma che la chiusura della villa non ha mai interrotto l’interesse dei visitatori per l’arte e nei confronti di un attore amatissimo da tutti noi. E c’è di più: per celebrare il compleanno di Alberto Sordi il prossimo 15 giugno sarà annunciata una bella sorpresa per tutti i visitatori”.