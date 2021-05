Riapre Necropoli Isola Sacra a Fiumicino

Dopo lo stop per la pandemia, da domani riaprira’ alle visite anche la Necropoli di Isola Sacra oltre all’area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano, a Fiumicino. L’area della Necropoli di Porto, attualmente composta di oltre 200 edifici funerari, costituiva il limite meridionale di un grande sepolcreto formatosi sull’isola tra il Tevere e la Fossa Traiana (canale di Fiumicino).

Tale necropoli si sviluppo’ ai lati della via Flavia tra la fine del I e il IV secolo d.C. con il progressivo addensarsi delle sepolture ai lati della strada, fino a occupare tutti gli spazi disponibili.La Necropoli di Isola Sacra, in via Monte Spinoncia, riapre al pubblico con il seguente orario: prima e terza settimana del mese giovedi’, dalle 10 alle 16; seconda e quarta settimana del mese, giovedi’ e venerdi’ dalle 10 alle 16.

Non e’ prevista la prenotazione e non si possono accogliere richieste di visite per gruppi al di fuori dell’orario e dei giorni indicati. L’area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano riapre al pubblico , invece, con il seguente orario: ;prima e terza settimana del mese: giovedi’, sabato e domenica, ore 9.30-18; seconda e quarta (e quinta) settimana del mese: giovedi’ e venerdi’, ore 9.30-18. Per i giorni di sabato e domenica e’ richiesta la prenotazione, da effettuare via email entro il giorno precedente a quello richiesto, all’indirizzo pa-oant.portus@beniculturali.it. Tutte le informazioni utili per la visita sono disponibili sul sito web del Parco: https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/info/Fiumicino-l-are a-archeologica-di-portus-e-la-necropoli-di-isola-sacra-riaprono- al-pubblico/.