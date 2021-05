Regione Lazio: a Garbatella il murale sulla Costituzione

Nuovo murale a Garbatella, a Roma. Questa mattina l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, insieme al presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, e al direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano, hanno inaugurato il nuovo murale dedicato alla “Costituzione più bella del mondo” realizzato dall’artista Greg Jager, in collaborazione con i creativi della Marimo e la Fondazione Pastificio Cerere.

L’opera si estende su una facciata di 25×7 metri di un edificio Ater, in via Adorno Gerolamo a Garbatella, dove vengono rappresentati con 12 simboli i valori alla base dei 12 articoli contenuti tra i principi fondamentali della nostra Costituzione: dalla centralità del lavoro ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’integrazione fra culture alla laicità dello Stato, dal valore della cultura e della ricerca scientifica alla tutela del patrimonio ambientale e artistico. Questo murale rientra nelle iniziative previste per il Centenario della Garbatella e fa parte del più ampio progetto “Lazio Street Art”, finanziato dalla regione con un contributo di 200 mila euro per la realizzazione di 10 opere – selezionate da una Commissione di esperti della Fondazione MAXXI, Fondazione La Quadriennale e Fondazione Romaeuropa – che decoreranno altrettanti edifici in tutte le cinque province del Lazio.

“L’amministrazione regionale riconosce anche nella street art un prezioso strumento di riqualificazione e di decoro urbano: voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo splendido murale sulla nostra preziosa Costituzione. Siamo impegnati in un vasto programma di rigenerazione delle periferie di Roma, con l’obiettivo di restituire ai cittadini quartiere dignitosi, migliorando il livello dei servizi e la qualità abitativa, insieme alla valorizzazione del tessuto culturale e sociale dei quartieri”, ha detto Valeriani.

“Promessa mantenuta: i dieci progetti previsti in occasione del centenario della Garbatella, a cominciare dalle manutenzioni e dai restauri in diversi lotti, sono stati tutti realizzati o in corso d’opera. L’ultimo, quello relativo alla mobilità sostenibile con un servizio di car sharing elettrico condominiale, partirà nel prossimo autunno”, ha detto Napoletano.