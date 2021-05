Fondazione Sorgente Group presenta capolavori raccontati da Claudio Strinati

La Fondazione Sorgente Group, presieduta da Valter Mainetti e da sua moglie Paola, nell’ambito della serie “Racconti d’arte” promuove un nuovo ciclo di divulgazione della sua collezione di dipinti antichi dal titolo: “Dieci capolavori della Fondazione Sorgente Group in cinque secoli” a cura del direttore scientifico, Claudio Strinati.

L’opera che Strinati racconta nella prima puntata è la famosa ‘’Madonna con Bambino benedicente’’ del Pintoricchio, databile verso gli ultimi anni del Quattrocento, quando il grande Maestro fu incaricato dalla Famiglia Bufalini di affrescare la cappella nella chiesa romana di S. Maria in Ara Coeli.

È il periodo forse più alto del Maestro che aveva concluso l’esperienza della Cappella Sistina ed era in stretto contatto con l’altro grande protagonista dell’arte umbra del Quattrocento, il Perugino.

Nell’opera c’è tutta la delicatezza e l’intimità di espressione che resero il Pintoricchio famoso e stimato. L’iconografia è collegabile all’antico tema della “Vergine del mare” per la presenza del porto, quale approdo sicuro per i naviganti e i credenti, nella caratterizzazione di Maria come Stella Maris.

Il viaggio virtuale, che viene proposto nella nuova web serie condotta da Strinati, racconta l’arte presentando grandi capolavori dal Rinascimento alla modernità, in un percorso narrativo lungo cinquecento anni.

La web serie offrirà con cadenza quindicinale, in stile divulgativo e avvincente, una selezione di dipinti antichi, come la Madonna del Pintoricchio, rappresentativi della loro epoca, che ci aiuteranno a comprendere il senso profondo della pittura antica nei suoi molteplici aspetti. Dalla pittura religiosa cinquecentesca, alla rappresentazione del femminile nel Seicento, transitando nei territori della pittura paesaggistica settecentesca, fino all’approdo alla contemporaneità del Novecento.

Il percorso storico-artistico “Dieci capolavori della Fondazione Sorgente Group in cinque secoli”, attraverso i social network e i canali di streaming video, rende l’arte accessibile a tutti. Un racconto animato dal linguaggio chiaro, semplice ed accattivante di Claudio Strinati, coadiuvato dalla regia e dalla musica di Federico Strinati.

Il video “Vergine del mare” è disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=EnLgus2IH48

Gli altri video della serie “Dieci capolavori della Fondazione Sorgente Group in cinque secoli”, saranno on line a cadenza quindicinale il martedì.